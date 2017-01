Trump cancelará reunión con Peña Nieto si México se niega a pagar el muro

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump , sugirió desde su cuenta de Twitter que si México no está dispuesto a pagar por el muro, entonces debería cancelarse la reunión con Enrique Peña Nieto.

Washington DC, Estados Unidos (26 enero 2017).-



"Estados Unidos tiene un déficit comercial de 60 mil millones de dólares con México. Desde el inicio del TLC ha sido un negocio de un solo lado con números masivos de compañías y trabajos perdidos.



"Si México no quiere pagar por el tan necesitado muro, sería mejor cancelar la próxima reunión", tuiteó el magnate.



El mensaje de Trump se produce a días de que Peña Nieto viajara a Washington para reunirse con él y un día después de que firmara dos órdenes ejecutivas migratorias, una de las cuales ordena la construcción del muro y que, según el magnate, su costo será reembolsado por México.



Pese a que anoche el Mandatario mexicano condenó la medida de Trump y a que recibió fuertes presiones internas para cancelar la visita, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray -de visita en Washington-, anunció que la visita se mantenía.



"Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que, desde hace años, lejos de unirnos, nos divide.



"México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro", manifestó en un mensaje Peña Nieto.



Peña ordenó que los 50 consulados de México en Estados Unidos se conviertan en defensorías de los migrantes.