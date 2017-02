Trump asegura que evitara que el terrorismo eche raíces

Cd. de México.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump , visitó la base aérea MacDill en Tampa, sede de dos mandos de las Fuerzas Armadas con competencias en la lucha contra el terrorismo .



En su intervención a los mandos militares agradeció el sacrificio de las personas que han dado su vida para proteger a los estadounidenses y afirmó que esa es la máxima prioridad que tienen.



"La libertad, la seguridad y la justicia prevalecerán", expresó.



El Mandatario prometió en su intervención recursos y el entrenamiento necesario para poder mejorar la tarea que les ha encomendado.



"Como su Presidente, no tengo otro deber superior que proteger al pueblo estadounidense", enfatizó Trump .



Además, Trump defendió en su discurso el veto migratorio contra siete países de mayoría musulmana, y definió su orden ejecutiva, que fue suspendida temporalmente, como un instrumento que permitirá mantener a los "malos" fuera de las fronteras de Estados Unidos.



"Necesitamos programas fuertes para hacer frente al terrorismo ", insistió.



"Las personas que nos quieran y quieran amar a nuestro país y terminen amando a nuestro país serán permitidas, pero aquellos que quieren destruirnos y destruir nuestro país, los mantendremos fuera".



"Vamos a vencer el terrorismo islámico radical y no permitiremos que eche raíces en nuestro país", añadió Trump .



En la base asistió a una reunión informativa con altos mandos del Centcom (Mando Central) y Socom (Mando de Operaciones Especiales), almorzó con el personal, dio un discurso ante los mandos militares y se reunió con el Gobernador de Florida, Rick Scott.



El Centcom controla las operaciones antiterroristas y además supervisa unos 20 países de Oriente Medio y Asia, entre ellos Irán, Irak, Yemen y Siria, que estaban afectados junto a otros tres países por una orden de Trump que prohíbe temporalmente a sus ciudadanos la entrada en EU, una medida que ha sido frenada por la Justicia en primera y segunda instancia.



Trump , que visita por primera vez como Presidente la base MacDill, estuvo la semana pasada en una base militar en Delaware para recibir los restos mortales del miembro de las fuerzas especiales muerto en Yemen, el cual formaba parte de la primera misión que el Mandatario autorizó como parte de la guerra contra el terrorismo de Al Qaeda.



El republicano llegó el pasado viernes a Florida para una visita en la que combinó el descanso con varias entrevistas telefónicas con líderes internacionales, incluido el secretario general de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), Jens Stoltenberg.



En su primera conversación con Stoltenberg desde que asumió la Presidencia estadounidense el pasado 20 de enero, ambos discutieron este domingo cómo alentar a todos los aliados de la OTAN a cumplir con sus compromisos de gastos de defensa, señaló la Casa Blanca.



Trump ha calificado a la OTAN de obsoleta y el año pasado criticó a los socios europeos de la Alianza por no aportar suficientes fondos, además de sugerir que podría reducir el apoyo estadounidense a ese bloque transatlántico.



Tras cumplir con su agenda en la base aérea MacDill, Trump regresará hoy mismo a Washington, según informó la Casa Blanca.