Trump asegura que dará detalles sobre hackeo

Miami, Estados Unidos.- El Presidente electo estadounidense, Donald Trump , afirmó que sabe cosas que otros no sobre los hackeo s durante la última elección, y dijo que develará esa información esta semana.



En declaraciones a la prensa a las puertas de su club Mar-a-Lago, en el sur de Florida, donde pasó las fiestas, el Mandatario electo puso en duda nuevamente las afirmaciones de los servicios de inteligencia, que acusan a Rusia de los ciberataques.



"Bueno, sólo quiero que (los servicios de inteligencia) estén seguros, porque es un cargo bastante serio, y quiero que estén seguros", dijo Trump.



Calificó de injustas las especulaciones, pues, consideró, hackear es algo muy difícil de demostrar, y aseguró que él sabe mucho sobre el tema.



En este sentido recordó la equivocación de las agencias de inteligencia cuando afirmaron que el ex Presidente de Irak Sadam Husein poseía armas de destrucción masiva, lo que llevó a Estados Unidos a invadir ese país en 2003.



"Creo que es injusto si no lo sabemos (el autor del ciberataque), pues podría ser alguien más. También sé cosas que otras personas no saben, así que no podemos estar seguros", presumió.



Cuestionado sobre esta última afirmación, Trump dijo que revelará los detalles el próximo martes o miércoles.



El magnate neoyorquino añadió que la ciberseguridad será un tema realmente importante durante su mandato, pues, aseguró, ningún ordenador es seguro.



"¿Saben? Si tienes algo realmente importante, escríbelo y haz que lo entreguen por mensajería, a la vieja manera, porque les diré: ninguna computadora está a salvo'', afirmó.



Con ello el magnate expresó un renovado escepticismo sobre la seguridad de las comunicaciones digitales que su Gobierno seguramente empleará para todo, desde la planificación diaria a las relaciones internacionales.



El Presidente electo de Estados Unidos rara vez usa correo electrónico o computadoras, pero sí tuitea con mucha frecuencia.



Trump ha minimizado repetidamente los señalamientos hechos por las agencias de la inteligencia estadounidense de que Rusia intentó influir en las pasadas elecciones presidenciales empleando el hackeo contra los demócratas.



La semana pasada, el Presidente Barack Obama ordenó sanciones a las agencias de espionaje ruso, cerró dos propiedades rusas y expulsó a 35 diplomáticos de los que sospechaba que realizaban espionaje.



El Gobierno ruso niega las acusaciones.



Trump planea reunirse con funcionarios de inteligencia en los próximos días para saber más de las acusaciones.



El magnate regresará hoy a Nueva York tras haber pasado las fiestas navideñas en su club Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida), donde recibió el Año Nuevo en compañía de su familia.



La portavoz Stephanie Grisham confirmó al grupo de periodistas que siguió al próximo Mandatario a Palm Beach que no hay nada previsto en la agenda para este domingo aparte de la partida, de cuya hora no se ha informado.