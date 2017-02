Washington DC, Estados Unidos.- El Gobierno de México tiene problemas en controlar diversos aspectos de su País, pero la lucha contra los cárteles del narcotráfico es el principal de ellos, aseguró hoy en una entrevista previa al juego del Súper Tazón el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump .



"Amo la gente (de México ). A mí realmente me gusta esta Administración (del Presidente Enrique Peña Nieto). Pienso que es un buen hombre. Nos llevamos muy bien", dijo Trump a la cadena Fox.



"Pero ellos tienen problemas en controlar aspectos de su País, no hay duda de eso. Y yo diría que las drogas y los cárteles de la droga son el número uno (de esos aspectos)", respondió Trump .



En entrevista con Bill O'Reilly, presentador de Fox, Trump esquivó la pregunta directa sobre sí había amenazado a Peña Nieto con el envío de tropas estadounidenses a México en una llamada telefónica como reportó la agencia de noticias AP esta misma semana.



"Tenemos que hacer algo sobre los cárteles. Sí hable con él de esto. Yo quiero ayudarle con esto. Él es un muy buen hombre. Tenemos una muy buena relación como probablemente sabes.



"Él parecía tener mucha voluntad de obtener ayuda de nosotros porque tiene un problema (...) Y es un problema real para nosotros. No olvidemos que esos cárteles están operando en nuestro país y están envenenando a la juventud en nuestro país", respondió Trump .



En contraposición con el reporte de la agencia AP, la cadena CNN aseguró también esta semana que en su conversación con Peña Nieto, Trump ofreció ayuda, pero no necesariamente tropas.



Más tarde, un funcionario de la Casa Blanca aseguró a AP que el tema de las tropas había sido "coloquial".