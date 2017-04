Triunfa PSV y es segundo en Holanda

El PSV hizo su trabajo y ya es segundo de la clasificación en la Liga de Holanda .



La escuadra de Eindhoven cumplió con la tarea al dar cuenta del Sparta de Rotterdam a domicilio por 2-0, en un partido que resolvió rápido, tan sólo en la primera mitad.



El equipo visitante se acomodó casi de inmediato en el terreno y comenzó con los desplazamientos por las bandas para comer metros y merodear el área del Sparta.



Al minuto 21' Jurgen Locadia hizo el primero para el PSV , lo que le permitió mayor control y sobre todo dinamismo en la salida para amenazar constantemente con una segunda anotación.



Y ese gol llegó al 42', ahora producto del atacante por derecha Marco van Ginkel, en jugada que no pudo evitar el guardameta del Rotterdam, Roy Kortsmit.



El segundo tiempo consistió en los intentos desesperados del Sparta por recuperar el partido, y en el juego de calma, pausa y mayor precisión del PSV , aunque sin demasiada velocidad para aspirar a una tercera anotación.



El mexicano Héctor Moreno jugó todo el partido en la defensa del Eindhoven, no así Andrés Guardado, quien no apareció en el rol de jugadores por una lesión.



Con la victoria, PSV es de momento segundo en la Eredivisie con 64 puntos, uno más que el Ajax y 5 menos que el líder Feyenoord. Estos dos equipos se enfrentan este domingo para cerrar la Jornada 28 en el futbol holandés.