Tribunal absuelve a Gordillo del delito de fraude

Ciudad de México

La exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, fue absuelta por un tribunal federal de la acusación de fraude al fisco supuestamente cometido en 2008.



Esta es la segunda acusación de fraude que Gordillo logra echar abajo, por lo que sólo tiene pendiente el juicio por lavado de dinero que aún la mantiene presa.

El Cuarto Tribunal Unitario en materia Penal en la Ciudad de México absolvió a la ex lideresa por el fraude fiscal equiparado calificado por dos millones 199 mil pesos, delito del que fue acusada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La magistrada ordenó la liberación de Gordillo Morales, misma que aún no puede ser cumplimentada por el delito de lavado de dinero que pesa en su contra.

La sentencia del Unitario ocurrió en cumplimiento al amparo concedido a Elba Esther por el Quinto Tribunal Colegiado en materia Penal de la Ciudad de México que consideró que no se acreditaron los elementos del delito de defraudación fiscal y que el cálculo contable no daba certeza del origen de los recursos que según Hacienda la acusada no declaró.