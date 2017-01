Trata Israel de bajar la tensión en apoyo a muro fronterizo

NOTICIAS RELACIONADAS Extraña a SRE mensaje de Israel sobre muro

Jerusalén, Israel.- Israel trató de rebajar hoy la tensión tras el encontronazo diplomático con México que provocó un tuit del Primer Ministro, Benjamín Netanyahu.



En él expresó su apoyo a la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos.



"El Primer Ministro se refería a que estamos dispuestos a compartir con otras naciones nuestra particular experiencia en seguridad. No expresábamos ninguna posición en las relaciones entre México y Estados Unidos", tuiteó el portavoz del Ministerio de Exteriores, Emanuel Nahshón, tratando de poner fin a la polémica.



Nahshón no quiso entrar en más detalles ni explicar el carácter de la queja que recibió su Embajador en México, Jonathan Peled, de la Secretaría de Relaciones Exteriores.



En su polémico mensaje de apoyo al Presidente estadounidense, Donald Trump, Netanyahu afirmó que éste está en lo correcto.



"Yo construí un muro en la frontera sur de Israel (con el Sinaí egipcio). Paró toda la inmigración ilegal. Gran éxito. Gran idea", escribió en un breve mensaje engalanado con dos banderas, la estadounidense y la israelí, una al lado de la otra.



México expresó su sorpresa por el mensaje y envió al Ministerio de Exteriores en Jerusalén una queja con su profunda extrañeza, rechazo y decepción.



La oposición israelí ha atacado duramente a Netanyahu por el mensaje al considerar que es una declaración de guerra innecesaria a México.



"Es una declaración de guerra innecesaria a México y a los hispanos, y un cisma con los demócratas en Estados Unidos, incluida la mayoría del judaísmo americano. Independientemente de cuál es nuestra opinión sobre el muro ... ¿Es que no tenemos suficientes problemas?", se preguntó por Twitter el líder del partido Yesh Atid, Yair Lapid, aspirante a desbancar a Netanyahu en unas próximas elecciones.



Para este dirigente, se trata sin duda de un grave error por parte de Netanyahu y, su tuit, una grave intromisión en un asunto que divide a la sociedad estadounidense.