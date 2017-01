Tras los saqueos exhiben en redes botín

Monterrey, México.

La usuaria Jazmín Flores puso en Facebook una foto de un sistema de audio LG, una licuadora, una pantalla Led de Samsung y unos juguetes de niño.



También la usuaria Nico y Jessy Ramírez Ramírez publicaron la intención de vender en 2 mil 800 pesos una pantalla Sony en el grupo "Venta de todo, solo área Solidaridad".



"No tiene caja, ni control, ni cable HDMI, Recién sacada de Famsa. Precio Inbox. También tengo ropa, solo un poco arrugada. Sean serios por favor", escribió.



Brayan Vázquez publicó y luego eliminó su comentario en el Grupo de Compra y Venta Santa Catarina la foto de una pantalla de LG de 49 pulgadas y presumió que la robó.



"La regalo, me la encontré jajaja en un Elizondo haha y se me hace que fueron mis reyes magos jajaja (sic)", dijo.