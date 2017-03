Trampas mortales registros dañados

Tampico, Tam.

Denuncian comerciantes de la zona centro de Tampico que la Comisión Federal de Electricidad mantiene sus registros sin mantenimiento desde hace décadas, lo que se traduce en trampas incluso mortales para los peatones.

En especial éstas se aprecian en la calle César López de Lara, en donde mujeres, niños y ancianos han quedado atrapados.

Gonzalo Hernández Juárez, vendedor ambulante, informó que constantemente mujeres sufren lesiones en los tobillos al quedar sus zapatos atorados en los registros de la CFE que presentan deterioro en las tapas e incluso otros no las tienen.

Mencionó que Protección Civil hizo una revisión de las mismas en la zona centro, sin embargo la Paraestatal ha hecho caso omiso, pues el problema persiste.

“Hay ocasiones en que se lástima la gente y llaman a la Cruz Roja y ellos ya saben qué sucedió... Saben que cayeron a una de esos registros o alcantarillas”.

Precisó que está a la “vuelta de la esquina’ la temporada vacasional de Semana Santa que es cuando se incrementa el flujo de peatones, “y qué imagen les damos. Los mandamos a sus ciudades todos lesionados porque las banquetas de Tampico están llenas de trampas”.

Pidió que las autoridades exigían a la CFE darle mantenimiento a dichos registros, pues pudieran ocasionar hasta muertes “y ellos no se van a hacer responsables. En esos casos no hay responsables, sólo el que se muere, porque no vio el registro dañado”.