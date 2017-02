Tráiler parecía ‘Transformers’

Altamira, Tam.

Un tráiler terminó completamente desbaratado al chocar con las barandas de protección de un puente a desnivel en la carretera al Puerto Industrial en donde por fortuna el conductor salió ileso.

El accidente se registró a las 9:00 horas en el Bulevar de los Ríos en el carril de poniente a oriente sobre el puente a desnivel conocido como “La Pedrera”.

El conductor del tráiler Rubisel Lara Cárdenas de 33 años, aseguró que salió del puerto de Veracruz con destino al municipio fronterizo de Reynosa.

Indicó que al descender del puente la unidad “patinó”, lo que hizo que perdiera el control impactando en el barandal de protección derecho y después en el izquierdo, mientras la carga consistente en chimeneas para calderas quedarán esparcidas a un costado de la vialidad.

“Si he venido más recio no estuviera contándolo”, dijo el chófer quien no daba crédito a que el tráiler quedará destruido y él hubiera salido sólo con lesiones musculares.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil Regional, mismos que se ubican sus oficinas a unos 100 metros de distancia, auxiliando al conductor, mismo que no lograba salir de la cabina debido a que la puerta se encontraba atorada.

“Yo no frené, porque si freno probablemente hubiera sido peor... Perdí el control del tracto. Nada podía hacer, sólo veía como se iba desbaratando como un Transformers”.