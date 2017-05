Trabaja hospital a un 20 por ciento. No hay recursos ni apoyo alguno

Valle Hermoso, Tam.

El Hospital General Valle Hermoso, “Dr. Rodolfo Torre Cantú”, trabaja sólo con el 20 por ciento de sus funciones debido a la falta de atención que se ha mostrado por parte de la Secretaría de Salud del Estado.

Lo anterior, fue dado a conocer ayer por médicos que laboran dentro del mismo nosocomio, quienes prefirieron omitir sus nombre para no tener problemas en la capital del Estado y las autoridades de la Secretaría.

Los médicos, aseguraron que no hay medicinas, no hay herramienta para operar, no hay recursos y apoyos para ningún paciente y que la sociedad de Valle Hermoso es la que lo ha estado pagando muy caro.

“No hay medicinas, los directivos de este hospital aseguran que se cansan de pedir apoyos al Sector Salud del Estado pero que no bajan nada, apenas hace unos días y gracias a la gestión de las autoridades municipales nos llegaron unas cinco cajas de medicinas básicas”, dijo uno de los doctores.

Aseguraron que a los casi cuatro años de haber abierto el nosocomio, que cuenta con perfectas instalaciones, nunca en la historia del hospital se había contado con una austeridad total en cuanto a las atenciones como lo es en la fecha actual.

Se espera que las autoridades estatales tomen cartas pronto en el asunto, pues se esta jugando con la salud de los habitantes de Valle Hermoso, así lo manifestaron al menos dos de los médicos que laboran en el hospital .