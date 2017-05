Tomarán muestras de ADN a familiares de desaparecidos

CD. VICTORIA, Tam.- Del 22 al 26 de mayo se llevará a cabo la toma de muestras de ADN (ácido desoxirribonucleico) de los familiares de las personas desaparecidas, esto como parte de la campaña a nivel federal que será realizada entre la Procuraduría General de la República (PGR), Policía Federal, Secretaría de Gobernación (SEGOB), y la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJT).

“La toma de muestra de ADN es un procedimiento gratuito y solo se requiere la presencia del padre o la madre del desaparecido, como también lo pueden hacer los hijos, tíos o abuelos, en caso de no existir los padres”, señaló la PGJT mediante comunicado.

La conformación de un banco de ADN es una de las demandas más recurrentes por parte de los colectivos en busca de las personas desaparecidas, así como de organismos defensores de los Derechos Humanos nacionales e internacionales.

Cabe destacar que no importa que no exista una denuncia para la búsqueda de una persona desaparecida para solicitar realizarse dicha prueba, asimismo si algún familiar ya cuenta con un perfil de ADN no es necesario que este acuda nuevamente para tomarle la muestra.

La jornada federal de toma de muestras ADN tendrá un horario de atención al público de 9 a 17 horas en sedes como en las oficinas de la PGJT en Cd. Victoria; en el Hospital General ‘Dr. José María Cantú Garza’ en Reynosa; en el Gimnasio Deportivo ‘Eduardo Chávez’ en Matamoros; en el edificio El Campanario (delegación de la PGJT) en Tampico; en la Plaza de la Pirámide en Cd. Madero; en las instalaciones del Batallón Militar en Mante; y finalmente en Nuevo Laredo en el campus UAT colonia Infonavit Fundadores.