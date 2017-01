Toman otra vez aduana en Tijuana

Tijuana , México.- La Aduana Mexicana fue tomada de nuevo este domingo por manifestantes que están en contra del gasolinazo, los usuarios pasan sin revisión.



Cerca de mil personas se reunieron en la glorieta Las Tijeras, en zona Río, y de ahí marcharon hasta la aduana a unos dos kilómetros, en el puerto fronterizo El Chaparral.



"Queremos que se haga justicia y no se paguen impuestos, a nivel municipal subió el impuesto predial, a nivel estatal la ley del Agua y a nivel nacional subió la gasolina, no es justo", indicó el estudiante Daniel Ramirez Barragán, de 23 años, participante de la manifestación.



"Estamos hartos y por eso tomamos la garita", apuntó.



La Policía Federal se mantiene fuera de las instalaciones del Chaparral, hasta ahora sin intervenir, también vigila el Ejército Mexicano.



En la protesta participan maestros jubilados, estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California y ciudadanos en general.



De lado estadounidense, ya no hay bloqueos como la noche del sábado, cuando el Gobierno de Estados Unidos cerró el acceso al puerto fronterizo de San Ysidro para ingresar a México.



El Chaparral fue cerrado a las 11:30 horas, tiempo local, y permanece tomado por los ciudadanos que gritan "¡fuera Peña!".