Toman a 19 mineros de rehenes dentro de mina en Bolivia

El grupo responsable dinamitó el ingreso a la mina para mantener a los obreros adentró, controlar el ingreso e impedir la salida de los cautivos. Sin embargo, su vida no corre peligro, dijo la policía a The Associated Press.

Un contingente policial se dirigía a la mina Asientos a 320 kilómetros al sureste de La Paz para controlar la situación y rescatar a los rehenes, dijo el coronel Alberto Antezana .

"Mis compañeros ingresaron ayer, pero el viernes en la mañana ya no pudieron salir porque la puerta de ingreso fue dinamitada y la otra salida está controlada por un centenar de mineros de otro grupo", dijo por su parte Eleuterio Galindo, dirigente de la cooperativa minera de Asientos a la que pertenecen los rehenes. Galindo también dijo que no habían querido tomar por la fuerza la otra puerta de salida para evitar enfrentamientos con el grupo rival y aclaró que los atrapados reciben agua y alimentos por tubos de ventilación de la mina.

"Son frecuentes los conflictos entre mineros de la zona por áreas de trabajo, pero nunca antes habían tomado rehenes", dijo por teléfono Melecio García, alcalde de Mizque, población cercana a la mina.

Asientos es un yacimiento de plomo, plata y zinc y está bajo control de dos grupos mineros rivales que se disputan las reservas de los minerales. Gran parte de las minas en Bolivia son explotadas por cooperativas mineras artesanales manejadas por mineros independientes y son frecuentes las disputas por áreas de trabajo, algunas de las cuales han derivado en choques violentos con muertes en el pasado.