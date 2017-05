TODOS VS. TODOS. Escala la ‘guerra sucia’ electoral

Por Rosalía Vergara

El Mañana / Especial

Con la batalla de tuits desatada entre Andrés Manuel López Obrador, y el expresidente Felipe Calderón, y de éste con el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien acusó al panista de “borracho” y “asesino”, así como la difusión de un video que exhibe a la candidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, Eva Cadena, recibiendo medio millón de pesos, se configura una verdadera “guerra sucia” de cara a las elecciones en cuatro entidades en junio próximo y a la presidencial en 2018.

López Obrador y Calderón se enfrascaron en un debate tuitero desde el jueves 20, luego de que el tabasqueño acusó al michoacano de haber ordenado la exoneración de Humberto Moreira antes de dejar la Presidencia por un acuerdo signado con el entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto.

Ese mismo día, en su cuenta de Twitter, Calderón Hinojosa rechazó haber exonerado “a quien le ha hecho tanto daño a Coahuila”. López Obrador le respondió tachándolo de “hipócrita” y se burló de él: “¡Estoy buscando al que se lo crea!” y publicó el oficio de la PGR que confirma el perdón presidencial.

El documento, fechado el 22 de octubre de 2012, cuando Peña Nieto ya había sido declarado presidente electo y Calderón estaba a poco más de un mes de entregar la Presidencia, destaca que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Electorales autorizó el no ejercicio de la acción penal en contra de Humberto Moreira, su esposa Irma Vanesa Guerrero y su suegro Jaime Guerrero González señalados por “enriquecimiento ilícito cometido en agravio de la administración pública”.

TOMA Y DACA

El domingo pasado Calderón hizo pública una carta aclaratoria donde dudó hasta de la veracidad del documento y calificó como “falsa y calumniosa” la declaración en su contra por parte del tabasqueño sobre el “supuesto” acuerdo con Peña para exonerar a Moreira.

“Jamás existió tal acuerdo. También rechazo categóricamente haber instruido, autorizado o permitido a la PGR realizar cualquier acto tendiente a ese propósito. Se trataría entonces muy probablemente de un documento falso, en todo caso totalmente carente de validez, por las siguientes razones: El documento no hace alusión a los hechos denunciados”, justificó el cónyuge de Margarita Zavala, aspirante a la candidatura panista a la Presidencia.

Posteriormente, López Obrador retó a Calderón a demostrar que es falso el documento de la exoneración, y al gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes, a comprobar que la candidata de Morena al gobierno mexiquense, Delfina Flores, haya recibido 2.5 millones de pesos mensuales del exgobernador veracruzano Javier Duarte. Si exponen las pruebas, desafió el tabasqueño, se retiraría de la política.

Moreira, por su parte, difundió igual el domingo, en sus redes sociales, un video donde acusa al exmandatario de estar “hasta las chanclas” con sus vínculos con personajes del crimen organizado, al igual que el actual candidato panista a gobernador del estado, Guillermo Anaya.

Moreira, quien es candidato a diputado plurinominal por el Partido Joven, acusó a Calderón de “estar con El Grande”, quien dijo, “es el pariente de tu compadre” –Guillermo Anaya– a quien diste protección de los Beltrán Leyva. Aquí está cómo tu compadre daba apoyo para el traslado de ‘coca’. Esto no lo dices, se te olvida. ¡Por eso tomas tanto! Para tratar de olvidar las atrocidades que cometiste”, expuso en su video del domingo.

EL ‘‘CUATRO’’

El pasado lunes, El Universal dio a conocer un video donde se puede observar a la candidata externa de Morena a la presidencia municipal de Las Choapas recibir 500 mil pesos en efectivo de un desconocido.

Luego de ello, Cadena Sandoval anunció en entrevistas radiofónicas que declinará su candidatura “para no afectar la imagen del partido y del licenciado Andrés Manuel”.

También comentó que fue a una reunión para supuestamente recibir apoyo de los empresarios, a quienes –afirmó– aclaró que no tenía relación personal o privada con López Obrador.

Debido a que el video fue editado, Cadena Sandoval pedirá el derecho de réplica al diario porque, acotó, “es válido que la gente sepa quién fue quien me ofreció el recurso” que, según dijo, devolvió “a título personal y al mismo intermediario”, un sujeto identificado como Alexis García.

“Yo asumo la responsabilidad. Me pondré a disposición de la Comisión de Honor y Justicia de Morena. Me tocó que me pusieran un cuatro. Doy la cara y me pongo a disposición del partido. Caí en un error y lo asumo”, indicó.

Igual dio a entender que esto fue orquestado por el gobierno, aunque también acusó al PAN de ser un partido sin principios. Y pese a que asumió la responsabilidad, indicó que lo anterior fue “una trampa” de supuestos empresarios de Coatzacoalcos.

Cadena Sandoval es diputada local de Morena con licencia, aunque salió de las filas del PAN y fue aceptada ahora como candidata externa a la presidencia municipal de Las Choapas.

GORDILLO Y GEÑO

Unas horas después López Obrador publicó en su cuenta de Facebook un audio con la voz de la denostada exlideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, con el exgobernador de Tamaulipas, el priista Eugenio Hernández Flores, en donde Gordillo fragua el “fraude electoral” de 2006.

En el audio, Gordillo Morales reconoce haber creado “una red en todo el país, donde de 14 mil cuestionarios llevamos 6 mil y queda así: 34.1, PAN; 22.96, PRI; 33.68 PRD. ¡Ya se cayó el PRI, eh! Hay que saber cómo actuar”. Entre otras palabras, la expresidenta vitalicia del SNTE y fundadora del Panal advierte a Geño Hernández que hable con los panistas “para vender lo que tengan” porque, repitió, “el PRI ya se cayó”.

La maestra agregó: “No sé por dónde andes si por azul o por amarillo, pero si es por azul, que es lo que nosotros pensamos, vale más hablarle a Felipe y decirle algo ¿no? Vamos a sacar ahorita todo el voto ciudadano. Porque la información que ustedes tienen es que todo es para el PRI, pero están mal, entonces yo creo que lo mejor es hablar con Felipe y vendérselo”, emplaza la maestra al entonces gobernador priista de Tamaulipas.

De inmediato se escucha otro audio entre Hernández Flores con Pedro Cerisola, entonces secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno encabezado en 2006 por Vicente Fox Quezada.

Cerisola comenta al gobernador que habló con Manuel Espino, entonces dirigente del PAN, para ver si le “echaba la mano”, y acota: “No sé qué te vayan a pedir. Lana”, indica y se echa a reír.

El titular de la SCT informó que ese día iba a Toluca –capital de la entidad que gobernaba entonces Enrique Peña Nieto– a reunirse con otros mandatarios priistas “para analizar” qué iban a hacer. “Yo creo –añade— que hay que irnos con el IFE –ahora INE– para aguantar vara”. En 2006 el presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) era Luis Carlos Ugalde.

Hernández Flores pidió a Cerisola que hablara con “algunos que son sus amigos, con los Del Mazo, que son conocidos, para ver si les echas un grito y que nos echen una mano” porque “hay que mantenerla”, dijo, en alusión a la Presidencia de la República.

LA MISMA PANDILLA

En su mensaje en Facebook, López Obrador señaló que los jóvenes deben saber cómo se confabularon los del PRI y los del PAN para imponer, mediante un descarado fraude electoral, a Felipe Calderón y mantener el régimen de corrupción e impunidad que tanto daño ha causado a los mexicanos.

“En 2006, la estrategia de Fox, Salinas, Calderón y otros de la misma pandilla consistió en no permitir por ningún motivo nuestro triunfo. Según confesó el presidente del PAN, Manuel Espino, el 21 de febrero de 2007, una semana antes de la elección llegaron al acuerdo con ocho gobernadores del PRI para que les ayudaran a “ganar” el 2 de julio de 2006”, acusó el tabasqueño.

También recordó que esta comunicación telefónica se llevó a cabo dos o tres horas antes del cierre de las casillas. Y, como es obvio, la intervención del gobernador de Tamaulipas no fue para ordenar que simpatizantes del PRI votaran a favor de Calderón, sino para hacer el fraude electoral.

López Obrador igual dijo que se grabó otra llamada que se verificó al día siguiente de la elección, en la cual Pedro Cerisola agradece a Eugenio Hernández su colaboración; inclusive, riéndose, le reconoce que cumplió “en demasía”.

“A poco más de 10 años ¿cuál es el corolario de esta truculenta historia? Elba Esther está en la cárcel. Eugenio Hernández está prófugo acusado de lavado de dinero. Pedro Cerisola es director de Indra, empresa que está siendo investigada por sobornos entregados a candidatos del Partido Popular de España. Fox vive encerrado en su rancho gozando de su riqueza mal habida. Calderón convirtió a México en un cementerio. Nosotros seguimos luchando contra la mafia del poder y del dinero para acabar con la corrupción y lograr el renacimiento de México. Las pruebas del fraude son contundentes”, argumenta el presidente nacional de Morena.

Dinero sucio al rescate del ‘primazo’ de Peña

>Con preferencias electorales que apenas rebasan el 20%, un estancamiento del que no lo saca ni todo el aparato federal que moviliza su primo Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo, candidato del PRI a gobernador del Estado de México, tiene una única apuesta para evitar su derrota: La compra masiva de votos en un escenario, además, de alto abstencionismo y de dispersión del voto opositor.

El “primazo” de Peña Nieto –quien aún no le ha transferido todo el repudio popular– tiene sólo dos fuentes de abastecimiento económico para la osadía de ser gobernador, como lo fue su padre y su abuelo: Los 285.5 millones de pesos que autoriza el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) como tope de campaña –de suyo una insolencia– y el abundante dinero sucio que proviene de actividades ilícitas.

Lo de menos para el PRI es reunir la bicoca de 285.5 millones que permite el órgano electoral, porque la operación auténtica es reunir el doble, el triple, el cuádruple y el quíntuple o más de esa cifra para obtener los diez puntos requeridos para la victoria, que sólo pueden obtenerse ilícitamente: De recursos públicos –en sus tres niveles de gobierno y en los tres poderes locales–, de actividades criminales y de “moches” en todas sus modalidades.

En este esquema de financiamiento ilegal a la campaña política de Del Mazo son claves empresas beneficiadas con contratos multimillonarios por los gobernadores Arturo Montiel, Eruviel Ávila y naturalmente Peña Nieto, como las constructoras Grupo Higa y OHL, esta última concesionaria de dos carreteras de cuota en el área metropolitana colindante con la Ciudad de México que han servido para el soborno de autoridades y el financiamiento de políticos de México, pero también de España.