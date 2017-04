Todos bajo la lupa. Corporaciones desampararon a Reynosa

"Desafortunadamente estamos investigando por qué no acudió el personal que tuvo conocimiento de los hechos que se estaban suscitando en Reynosa”. Irving Barrios Mojica, Procurador de Justicia del Estado

Reynosa, Tam.

La Procuraduría de Justicia de Tamaulipas interpuso una denuncia contra toda la estructura de agentes estatales , tránsitos y brigadistas de bomberos que operan en Reynosa, al emprender acciones legales por omisiones al no actuar el sábado pasado durante la oleada de disturbios e incendios que desencadenó la muerte de un líder criminal.

‘‘Desafortunadamente estamos investigando por qué no acudió el personal que tuvo conocimiento de los hechos que se estaban suscitando en Reynosa’’, manifestó el procurador Irving Barrios Mojica en entrevista exclusiva para EL MAÑANA.

La cuestionada parálisis de estas corporaciones fue evidente durante la contingencia del día 22 de abril donde fue abatido por infantes de Marina el cabecilla delincuencial Juan Manuel Loaiza Salinas, ‘‘El Comandante Toro’’, que originó una estela de 32 bloqueos de calles y avenidas, con el incendio intencional de 11 vehículos robados a particulares, 18 predios y nueve establecimientos comerciales que además fueron saqueados.

La PGJE presentó la denuncia ante el Sistema Ejecutivo de Seguridad Pública contra la Policía Estatal, Tránsito, Protección Civil y Bomberos, Policía Investigadora y Ministerial luego de que tuvieron conocimiento de los hechos pero no intervinieron para resguardar la integridad de la ciudadanía, lo que puede ser motivo de responsabilidad penal.

NO ACUDIERON

‘‘¿Qué es esto?… Pues que se dio un reporte a Bomberos, a Protección Civil y no acudieron. Se dio un reporte a la Policía Estatal y tampoco acudieron. Un reporte a Tránsito y tampoco acudieron. Entonces vamos a investigar por qué estas autoridades fueron omisas en no hacer sus funciones’’, sentenció el procurador.

Y enfatizó:

‘‘Investigamos cuáles fueron las circunstancias ya que tenemos de primera intención de que sí fueron reportadas las situaciones de riesgo y tuvieron conocimiento, por qué fueron omisas en hacer alguna acción. Eso podría ser motivo de responsabilidad penal y es lo que estamos investigando’’.

Irving Barrios Mojica precisó que en el marco de la investigación fueron concentrados en Ciudad Victoria 35 elementos de la Policía Investigadora y tres agentes de la Policía Ministerial, todos destacamentados en Reynosa.

‘‘Cuando se hace el reporte y hay bloqueo de vehículos como sucedió, les corresponde a los elementos de Tránsito y a la Policía Estatal llegar con las grúas, enviar gente para impedir este tipo de circunstancias toda vez que están afectándose vialidades, entonces estaríamos hablando de que hay una posible responsabilidad por la omisión, directamente del personal de Tránsito o el personal de la Policía Estatal’’, detalló el funcionario.

Cuestionó que durante el incendio de vehículos y establecimientos comerciales no hayan acudido elementos de Bomberos debido a que es su responsabilidad.

‘‘Hay que ver por qué no reportó, por qué no fue Bomberos si tuvo conocimiento, si por los números de emergencia tuvieron conocimiento de lo que estaba aconteciendo, entonces por qué no fueron’’, fustigó Barrios Mojica.

Respecto a las diversas corporaciones de agentes estatales , el procurador insistió en que sí tenían obligación de reportar los incidentes y hacerlo del conocimiento de sus superiores.

TODOS RESPONSABLES

‘‘Queremos saber qué es lo que pasó de las 2:30 a las 2:40, que fue la hora aproximada en que iniciaron los hechos, hasta las 5 ó 6 de la mañana, cuando todavía continuaban, por qué no los reportaron’’, reiteró.

En este sentido, aseguró que todas las corporaciones tienen que ver en el ámbito de sus facultades para realizar acciones coordinadas de seguridad para la población.

“Ayer procedimos a la denuncia ante el Sistema Ejecutivo de Seguridad Pública porque derivado de los hechos, hay un alertamiento a las diversas autoridades estatales competentes para ver el tema de avocarse a todos estos desmanes que hubo”, puntualizó.