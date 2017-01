Tigres regresa a los entrenamientos

La tropa de Ricardo "Tuca" Ferretti está citada a entrenar hoy a las 10:00 horas en la Cueva de Zuazua, pues el sábado ya debutan en su casa, el Estadio Universitario, al recibir al Santos.



El equipo lagunero, que cuenta entre sus refuerzos con el ícono rayado, el portero Jonathan Orozco, no quiso posponer la realización de este encuentro como había pedido Tigres , ya que jugaba la Final los días 22 y el 25 de diciembre.



Ante eso, el club felino deberá jugar su primer partido a 13 días de haber conseguido la corona del Apertura 2016.



Por Tigres no podrán ver acción Jorge Torres Nilo, quien fue expulsado por doble amarilla en el juego de vuelta de la Final ante el América y José Rivas, quien participó en una bronca suscitada en el mismo encuentro realizado en el Uni.



El 2017 representa para los Tigres otro gran año de retos, pues además de aspirar a ganar el Clausura 2017 y el Apertura 2017, tiene en mira obtener su primer título de la Liga de Campeones de la Concacaf y con ello poder ir al Mundial de Clubes de este año, mismo que se realizará en Emiratos Árabes Unidos.



Todo indica que Tigres se quedará con el mismo plantel, pues sólo se reportó la baja de Miguel Herrera, defensor de casi nula actividad, y sólo podría mover sus piezas de extranjeros, pues tienen hasta el 30 de enero para fichar.



'EL CHAKA' ES ÚNICO

Luis el "Chaka" Rodríguez es un jugador único en la historia del futbol regiomontano y no sólo porque ha jugado, aunque sea poco, con los dos equipos de la Ciudad.



Rodríguez, regio de 25 años de edad, es el único futbolista que ha podido ser campeón de Liga MX con los Rayados y los Tigres , escuadras con las que sólo vio acción tres partidos en los torneos de los títulos que le ha tocado celebrar con ellos.



El lateral-volante fue campeón con el Monterrey en su torneo de debut, en el Apertura 2010, en el cual sólo vio acción en dos partidos, entre ellos el de su debut en la jornada 1 ante el San Luis, siendo titular.



Y con Tigres se coronó el 25 de diciembre, viendo acción en el torneo sólo en los Cuartos de Final ante Pumas, en el juego de vuelta en el que sólo estuvo 14 minutos en la cancha.



Surgido de la cantera albiazul, Rodríguez es un jugador cuyo mejor desempeño en su carrera se ha dado con Jaguares de Chiapas.

Con Rayados debutó en el Apertura 2010 y jugó hasta el Apertura 2011. Del Clausura 2012 al Clausura 2016 estuvo con la escuadra chiapaneca, para llegar a Tigres en el Apertura 2016.



El reto de Rodríguez es grande en Tigres , pues en una escuadra plagada de estrellas es difícil captar minutos, pero luchará por ello.