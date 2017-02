Tienen cárceles 22 norteamericanos

Rebeca Peralta, vicepresidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa informó que 16 hombres y 6 mujeres ingresaron a México y que durante su estadía cometieron delitos en perjuicio de la sociedad mexicana.



A pesar de estar en prisión, los estadounidenses han sido respetados en sus derechos humanos y tenido contacto con las autoridades consulares.



"Cuántas veces hemos escuchado al presidente norteamericano hablar de los 'bad hombres' refiriéndose a los mexicanos y latinos migrantes en ese país. Bueno, pues aquí están sus 'good hombres', los hombres norteamericanos que vienen con 'buena voluntad' a México", dijo.



Peralta sostuvo que esto es una muestra que Estados Unidos no está excepto de tener ciudadanos que cometen delitos fuera de su país, sin embargo, no se juzga a toda la nación a la que pertenecen, como lo hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump con los mexicanos y latinos.



"No se trata de juzgar a Estados Unidos por esta parte de su sociedad, de lo que se trata es de exigir a nuestras autoridades consulares, a los representantes de la política exterior de México, a que nos defiendan de todo dicho, de toda postura xenofóbica infundada, de decirle a Estados Unidos que estamos en iguales condiciones y que aún así no generalizamos a la sociedad estadounidense por esta parte de su sociedad, de lo contrario, aquí están sus 'good hombres'", dijo la asambleísta.