Tiene INM el compromiso con todos los repatriados. Una carga extra para Municipios y Estado

El Instituto Tamaulipeco del Migrante se ocupa de todos aquellos que son repatriados sin importar si son o no mexicanos, aseguró José Martín Carmona, titular estatal de esta dependencia.

“Tenemos una responsabilidad con la movilidad que actualmente vive el país y hacia dónde se dirige, la mayoría a dos puntos estratégicos, Tijuana o Tamaulipas”.

Por ello dijo, se están coordinando para una posible repatriación masiva, pero también para aquellos que están intentando cruzar.

“Qué con los cubanos, llegan un promedio de 700 a mil cubanos en Nuevo Laredo y están varados, ese es un problema de Tamaulipas. Qué con aquellos migrantes que no tienen un documento de entrada al país, los que quedaron varados en la frontera y que el Instituto Nacional de Migración no tiene acceso pero sí el gobierno estatal, porque son nuestros migrantes”.

Las instancias federales explicó, no los reconocen porque no salieron y entraron, lo que genera otra situación, pero como instituto, tienen una realidad ante la cual no pueden cerrar los ojos.

“Como somos una instancia asistencial, nos basamos en el documento que entrega el Instituto Nacional de Migración con toda su red de identidad a ingresar al país. Ya con este documento se proporcionan los servicios a migrantes”.

Quienes no cuentan con un documento de identidad dijo, al llegar a las delegaciones, instituciones o casas de migrante, pueden solicitar este trámite.

“Nosotros hablamos a sus lugares de origen, nos comunicamos a los institutos y ellos nos dicen si son oriundos y si no, aplicamos la nueva ley de migración que habla de la atención al migrante por derecho humano”.

