Textea en el celular chofer de autobús, choca con tráiler; hay 25 heridos en NL

Monterrey, México.

El accidente fue minutos después de la medianoche, pero trascendió alrededor de la 1:20 horas sobre el kilómetro 66 de la carretera, a la altura de la comunidad Casa Blanca.



Elementos de rescate de García, Santa Catarina, Cruz Verde de Monterrey y Cruz Roja, además de Protección Civil del Estado, apoyaron en el auxilio a los lesionados.



Aunque no se había establecido una causa del percance, algunos de los pasajeros del autobús de la línea Tornado aseguraron que el chofer iba rebasando, conduciendo a exceso de velocidad y además texteando en su celular.



Tras el aparatoso accidente, varios de ellos vieron que el conductor salió por una ventana y se fue del lugar.



El autobús, con 46 pasajeros, iba de Monterrey hacia Saltillo.



Al bajar en una pendiente impactó la parte trasera del tráiler que conducía el chofer Alberto Flores Castañeda, de 64 años, por el carril derecho.



La unidad de carga llevaba 32 toneladas de mercancía diversa de la empresa Home Depot e iba de Monterrey hacia Mexicali.



Por la fuerza de la colisión, la segunda caja del tráiler se desprendió y quedó destruida, con parte de la carga regada en la carretera.



El autobús prácticamente quedó incrustado en los restos de la caja del tráiler.



Varios de los pasajeros salieron proyectados hacia los pasillos del mismo, la mayoría se quejaba de golpes; muchos de ellos eran personas de la tercera edad.



Comenzaron a bajar para pedir ayuda, algunos traileros también se detuvieron a ayudarlos y pedir la llegada de los paramédicos.



El percance provocó una fila de unos tres kilómetros de autos varados de Monterrey a Saltillo y el tráfico fue reabierto a las 4:00 horas.



Algunos de los pasajeros fueron atendidos en el lugar y otros fueron llevados estables a hospitales de Monterrey en ambulancias de diferentes puestos de auxilio.



'Nos despertó el trancazo'



Muchos de los pasajeros del autobús de la línea Tornado iban dormidos.



Llevaban un largo viaje, unos desde Dallas, Texas: un recorrido de más 15 horas.



De pronto, un impacto seguido de un estruendo provocó que varias personas salieran disparadas hacia los pasillos.



Otros se golpearon con los asientos delante de donde iban, otros en las ventanas y los marcos.



Algunos de ellos ni siquiera se golpearon, tuvieron mejor suerte.



"La mayoría íbamos dormidos, nos despertó el trancazo y mi esposo terminó en el pasillo del autobús. Quién sabe cómo fueron a dar muchas de las personas en los pasillos.



"Lo bueno es que no nos pasó nada, nada más comenzaron a bajarnos otras personas", narró Leodegaria Ramos, quien había salido de Dallas y se dirigía a Río Verde, San Luis Potosí.



Eligio Muñoz Ledezma, de 76 años, mostraba una herida cortante en su frente.



Al parecer, el encontronazo provocó que se viniera hacia adelante de su asiento y se pegara en la cabeza contra la esquina del otro asiento.



Para su fortuna, la lesión no fue grave, y lo mejor es que su esposa, Guadalupe Gracia Benítez, apenas si supo del accidente, pues ningún golpe sufrió.



Algunos de los pasajeros culparon al chofer del autobús, que iba rebasando y usando su teléfono celular, aun y cuando su velocidad era superior a los 100 kilómetros por hora.



"Que iba rebasando, vimos que se cambiaba de carril y llevaba su celular, como que iba texteando, no iba bien y luego se fue, nos dejó abandonados, lesionados; él ya no está, se fue, se brincó por una ventana", platicó Irene Sandoval.



Las decenas maletas completaban la escena en medio de la autopista.



El viaje con el destino original había terminado.



El recorrido cambió hacia varios hospitales.



