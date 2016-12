Terror a 28 mil pies de altura

Ciudad de México

El cantante estadunidense Richard Marx no sólo es el amor de la modelo cubana Daisy Fuentes sino ahora hasta su héroe, luego de que ayer presenció, a 28 mil pies de altura, cómo intervino para someter a un pasajero loco que puso en crisis un vuelo comercial que cubría la ruta de la capital vietnamita Hanoi a la surcoreana Seúl.

La cubana de 50 años, famosa por ser de las primeras conductoras de la cadena MTV Latino, fue testigo de cómo su esposo logró controlar al incómodo pasajero en pleno vuelo.

Según relató en Instagram, un sujeto que iba sentado cerca de ella en el vuelo de Korean Air 480 "se puso loco y comenzó a atacar a los tripulantes y pasajeros".

Incluso el neurótico individuo hasta tiró de los cabellos a las sobrecargos por lo que Marx tuvo que involucrarse para inmovilizarlo, en un acto que ella captó en fotos con su teléfono móvil.

"Esto continuó durante cuatro horas", escribió Daisy en Instagram y agregó "Me siento horrible por la agresión que el personal tuvo que soportar, pero nadie estaba preparado para esto. Nunca pudieron dominarlo por completo. No sabían cómo usar [la pistola eléctrica] y no sabían cómo asegurar la cuerda alrededor de él (se soltó 3 veces)".