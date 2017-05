Termina gobierno conservador en Corea del Sur; gana liberal

Seúl, Corea del Sur.- "Seré el Presidente de todos los coreanos".



Con este compromiso, el ya Presidente electo de Corea del Sur, Moon Jae-in, proclamó su triunfo en las elecciones de hoy en un discurso ante sus simpatizantes en el centro de Seúl.



Su victoria pone fin a una década de dominio conservador en Corea del Sur y establece un cambio marcado en la política reciente hacia Corea del Norte.



Aunque el resultado definitivo no se dará a conocer hasta mañana, los primeros recuentos y las encuestas a pie de urna otorgan una ventaja aplastante al líder del Partido Democrático.



El sondeo a boca de urna mostró que Moon recibió el 41.4 por ciento del voto.



El conservador Hong Joon-pyo y el centrista Ahn Cheol-soo habrían conseguido el 23.3 por ciento y 21.8 por ciento de los votos, respectivamente.



Hong y Ahn concedieron la victoria de Moon, allanando su camino, tras meses de agitación política causada por el escándalo de corrupción de la destituida Presidenta Park Geun-hye.



El Tribunal Constitucional confirmó el proceso de destitución de Park en marzo, convirtiéndola en el primer líder democráticamente elegido del país en ser desplazado de su cargo y desencadenando elecciones anticipadas para escoger a su sucesor.



"Espero que hoy se abra la puerta de una nueva República de Corea", indicó Moon a jubilosos integrantes de su partido, durante un discurso que parecía de aceptación.



"Conseguiré reformas y uniré al país, las dos misiones que nuestro pueblo espera", añadió.



Moon, candidato del Partido Demócrata, se ha pronunciado en favor de interactuar con Corea del Norte, diciendo que la política intransigente aplicada por Gobiernos conservadores no pudo evitar que su vecino del norte ampliara sus programas de misiles y bombas nucleares y sólo aminoró la voz de Corea del Sur en el trabajo internacional para enfrentar a su rival.



También quiere reformar poderosos conglomerados de gestión familiar, como Samsung y Hyundai, e impulsar el gasto fiscal para crear empleos.



Moon, quien perdió ante Park las últimas elecciones presidenciales de 2012, aboga por una política de dos vías sobre Corea del Norte: por un lado el diálogo y por otro mantener la presión y las sanciones para alentar los cambios.



En una transmisión en vivo en YouTube, Moon dijo que Corea del Sur debería asumir un papel diplomático más y no mirar ociosamente mientras Estados Unidos y China conversan entre ellos.



El candidato ganador juramentará como nuevo Presidente de Corea del Sur después de que la comisión electoral termine de contar los votos y declare al ganador mañana por la mañana.