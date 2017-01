Temen se incrementen cuotas de recuperación

Entre personas humildes que no están afiliadas al ISSSTE, IMSS ni a otras instituciones médicas de gobierno ha surgido un clima de preocupación ante la posibilidad de que incrementen esta vez las cuotas de recuperación que cobran en los Centros de Salud que operan en diferentes lugares del municipio.

Aunque no se sabe hasta el momento si subirán o no, por lo pronto ya existe la inquietud, porque aunque sean mínimas, de todas maneras las tienen que pagar si no están incorporadas al Seguro Popular.

De momento las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria IV encabezadas por Omar Nelson González Cepeda así como el grueso del personal que labora en la institución, disfrutan de las vacaciones para incorporarse otra vez a sus labores rutinarias el próximo nueve de enero.

Personas entre médicos y enfermeras, en cantidad menor, están cubriendo las guardias en los distintos departamentos que integran el Centro de Salud Rector, así como también el ubicado en el ejido Santo Niño y otros más.

Otros servicios como el pasaporte mexicano, ya incrementaron sus precios.