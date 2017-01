Temen retiro de ayuda antinarco

Ciudad de México

Advirtieron que habría un deterioro en el apoyo logístico e intercambio de información entre las agencias de seguridad e inteligencia de ambos países, lo que afectaría, por ejemplo, tareas conjuntas de intercepción de drogas en la frontera común.

‘‘De cancelarse la iniciativa, habría una afectación directa en la coordinación interagencias, porque hay operaciones que se realizan en territorio mexicano a partir de alertas hechas por Estados Unidos, con herramientas donadas’’, señaló una de las fuentes.

Los funcionarios consultados, quienes hablaron bajo condición de anonimato, indicaron que un posible retiro de los apoyos no impactará la operación de las instituciones mexicanas de seguridad y justicia, pues no dependen de las aportaciones en especie de EU para realizar su labor.

No obstante, admitieron, el Ejército, la Armada y Policía Federal contarían con menos herramientas para combatir al crimen, pues ya no recibirían de EU aeronaves, sistemas de comunicación, helicópteros, capacitación, equipo no intrusivo o perros entrenados.

‘‘La Iniciativa Mérida ha servido para impulsar acciones vinculadas a acuerdos y agendas comunes, como combate al crimen y seguridad fronteriza. En todos los temas que incluye la iniciativa, Estados Unidos tiene interés estratégico en un sentido u otro’’, remarcó una de las fuentes.

De acuerdo con datos de la Embajada de EU en México, hasta junio de 2015 Estados Unidos había invertido, vía la Iniciativa Mérida, 1.4 mil millones de dólares en equipo y entrenamiento para autoridades mexicanas, en la lucha contra el crimen organizado y la violencia.

El mecanismo de cooperación y asistencia se concretó en diciembre de 2008, cuando México y EU firmaron la primera Carta de Acuerdo sobre la Iniciativa Mérida, a fin de cooperar en las tareas de combate a las drogas y la violencia en ambos lados de la frontera.