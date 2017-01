Tecnología que facilitará tu vida

Al igual que en los filmes de ciencia ficción, los teléfonos insignia de este año serán (casi) en su totalidad pantalla. Algunos empezaremos a usar computadoras en nuestras caras y hay buenas probabilidades de que una inteligencia artificial tome decisiones en nombre nuestro.



La teleportación sigue siendo un sueño distante, pero eso no quita que lo que nos espera en los próximos 12 meses sea realmente asombroso. Siguiendo una tradición anual de The Wall Street Journal, la siguiente lista refleja nuestras conversaciones con ejecutivos del sector, el análisis de tendencias y un vistazo a nuestra bola de cristal para identificar las tecnologías que, para bien y para mal, tendrán un impacto a corto plazo.



Un aspecto que nos llamó la atención es la creciente importancia del software. No necesitará comprar un teléfono inteligente, un televisor, un reloj o un parlante para llevar a su hogar los adelantos de la inteligencia artificial. Tales avances estarán incorporados en actualizaciones y aplicaciones, así como en flamantes dispositivos. Esto también acarrea una desventaja: si aún no has sido hackeado, la probabilidad de que lo seas en 2017 es mayor. Igualmente, un puñado de grandes empresas continuará consolidando su poder sobre lo que lees y miras.



El video móvil se masifica



Te guste o no, este año verás más videos en tu smartphone. Facebook Live, Twitter Live, Instagram Live (y Stories): gracias a sus nuevas aplicaciones de streaming, las principales redes sociales tratan de convertirse en un televisor de bolsillo. También están tratando de superar en su propio juego a Snapchat, el servicio para compartir videos y fotos que pronto debutará en la bolsa y en el que se ven más de 10 mil millones de videos al día.



Teniendo en cuenta que el video consume una gran cantidad de datos, los operadores de telefonía celular ofrecerán planes e incentivos más atractivos para aumentar nuestros paquetes de datos. En Estados Unidos, algunas compañías, como Verizon, comenzarán a probar redes 5G en busca de un futuro inalámbrico más acelerado.



Las computadoras faciales contraatacan



Cuatro años después del fracaso de Google Glass, usar una computadora en sus lentes dejó de ser una idea descabellada. Hace unos meses, la gente hizo cola durante horas para comprar un par de gafas Snap Spectacles, que tiene una cámara incorporada. Asimismo, el éxito del juego Pokémon Go demostró el potencial de la tecnología de realidad mixta o aumentada, la adición de capas de información digital sobre el mundo real. Una gran ventaja de la realidad aumentada sobre la realidad virtual es que la primera lo aísla mucho menos de la realidad.



En 2017 llegarán al mercado gafas que proyectan imágenes en su campo visual, probablemente una nueva versión del prometedor HoloLens de Microsoft y, posiblemente, incluso algo de Apple y el muy aguardado Magic Leap.



Altavoces dignos de ser escuchados



En 2016 llegaron con gran fanfarria dispositivos de comando de voz como Echo y Echo Dot, que permiten hablar con Alexa, la asistente virtual de Amazon, desde millones de cocinas y habitaciones.



Prepárate para que la invasión de tu hogar siga adelante en 2017.



Sonos, el sistema de sonido de reproducción inalámbrica, se integrará con Alexa para que pueda aprovechar los beneficios de la asistente de voz sin sacrificar la calidad del audio, mientras que General Electric y otros fabricantes de electrodomésticos añadirán el bot de Amazon a lavadoras, lavavajillas y otros dispositivos. A su vez, el asistente virtual Cortana, de Microsoft, adaptará un parlante de Harman Kardon, en tanto que Google planea mejorar su altavoz Home con servicios de terceros.



Facebook toma las noticias en serio



Durante mucho tiempo, Facebook fue evasiva acerca de sus responsabilidades como una empresa de medios de comunicación. No obstante, el ciclo electoral de 2016 en EU acarreó críticas provenientes de la izquierda y la derecha respecto del manejo de noticias de la red social, tanto reales como falsas.



De cara a 2017, su presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, al menos habló de los nuevos esfuerzos de la compañía por etiquetar ciertos artículos como falsos, elaborar herramientas para clasificar la desinformación y trabajar con grupos de verificación de datos.



La guerra de Facebook contra las "noticias falsas" podría cambiar la información consumida por cientos de millones de personas y reducir la amplificación de la ignorancia que el diseño de Facebook facilita.



Los robots llegan a la carretera



Este es el año en que los robots empezarán a hacerse notar en la conducción de vehículos.



Cuesta encontrar un fabricante de automóviles, ya sea Honda, Hyundai o BMW, que no ofrezca modelos 2017 con opciones de asistencia al conductor como frenado automático para evitar colisiones o dirección automática para evitar salirse del carril.



Tales funciones -junto con el empleo de WiFi, sistemas de navegación y otros muchos sensores incorporados al vehículo- están allanando el camino para nuestro futuro conectado y sin conductor.



Este futuro no está tan lejos como puede pensar. De hecho, ya se puede viajar en un auto sin chofer. En 2016, Uber comenzó una prueba piloto en la ciudad de Pittsburgh, estado de Pensilvania, con vehículos Ford robóticos que recogen pasajeros. (Arizona será el estado siguiente). No te preocupes, "conductores" humanos sentados en los vehículos aseguran que éstos funcionen correctamente.



Un llamado de atención sobre la privacidad



El ciberdelito cambió el mundo en 2016, cuando Yahoo anunció el robo de mil millones de contraseñas y el Gobierno estadounidense culpó a piratas informáticos de inmiscuirse en las elecciones presidenciales. Lo más probable es que en 2007 seas hackeado, si es que no lo has sido.



Los activistas de derechos digitales están sonando la alarma sobre un aumento del poder de vigilancia del Gobierno y empresas como Google se están volviendo más agresivas en la recopilación de perfiles detallados del comportamiento en línea de sus usuarios.



¿Qué puedes hacer para contrarrestar esta tendencia? Mantente en guardia con tus contraseñas, actualizaciones de software y mensajes codificados. Ya ha habido un gran aumento de descargas de la aplicación de chat segura Signal.



La renovada ofensiva de las consolas



Este año llegará una nueva consola Xbox de Microsoft con funciones de realidad virtual además de la consola híbrida Switch, de Nintendo, que es portátil y también se puede conectar al televisor. Asimismo, es probable que Sony anuncie una nueva PlayStation.



Los sistemas de videojuegos solían durar entre seis y ocho años, pero la tecnología de entretenimiento está avanzando a un ritmo más veloz, con juegos más agresivos y nuevas capacidades de visualización, como la resolución 4K y el color de alto rango dinámico (HDR).



Los juegos de realidad virtual son también más exigentes en cuanto al poder de computación que requieren. A menos que los fabricantes de consolas pretendan tratar de vender equipos nuevos todos los años, necesitan un cambio de paradigma para que sus sistemas puedan adoptar nuevas capacidades con mayor celeridad.



Las pantallas toman el control



El año pasado, el iPhone 7 ofreció mucho más de lo mismo (menos el puerto de audífonos). Asimismo, el Galaxy Note 7, de Samsung, tuvo un año inolvidable, pero por las razones equivocadas. Si 2016 fue el año en que el smartphone se volvió aburrido, 2017 será el de su reinvención.



Adelantos en tecnología de pantalla y software abonarán el terreno para la reinvención más grande en años de estos dispositivos.



Se espera Apple tire la casa por la ventana con el modelo que marcará el décimo aniversario del iPhone. Circulan rumores de modelos sin botones y pantallas OLED curvas. Samsung, un pionero del diseño curvo, probablemente continuará esa tendencia con el Galaxy S8 y dará a su nuevo teléfono insignia nuevas funcionalidades de inteligencia artificial.



¿Se revertirá la neutralidad de internet?



Se avecinan tiempos difíciles en EU para la neutralidad de la red, el principio de que los operadores de telecomunicaciones deben tratar por igual todo el contenido y las aplicaciones de la web, sin importar su origen.



El año pasado, la Comisión Federal de Comunicaciones de EU (FCC, por sus siglas en inglés) impidió que proveedores de servicios de internet como Verizon les cobraran a empresas como Netflix para llegar a los hogares de sus clientes a velocidades más rápidas. No obstante, los miembros del equipo de transición del Presidente electo, Donald Trump, parecen más dispuestos a escuchar los lamentos de las telefónicas. El propio Trump tuiteó en 2014 que las políticas de la FCC constituyeron "un abuso de poder" de parte del Presidente Barack Obama.



Para los consumidores, una reversión podría significar más poder (y, en última instancia, más dinero) en manos de los proveedores. Un ejemplo: AT&T está poniendo a prueba las reglas al permitir a sus suscriptores móviles ver por streaming su servicio de televisión de pago DirectTV Now sin utilizar ningún megabyte de sus planes de datos.



La magia de la inteligencia artificial



Todavía no nos acercamos a los robots realistas de la serie de HBO Westworld, pero en 2017 las computadoras demostrarán su capacidad para aprender y tomar decisiones usando sus propios cerebros.



Apoyado por enormes cantidades de datos y por inversiones de las principales empresas de tecnología, es probable que se produzca un salto en los sistemas de inteligencia artificial que hacen funcionar a los asistentes de voz, las aplicaciones y las redes sociales.



Por ejemplo, el sistema de traducción automática neuronal de Google ya puede traducir oraciones completas mejor que los traductores de idiomas programados en forma tradicional. Incluso hay evidencia de que está aprendiendo los fundamentos del lenguaje.



Se trate de un auto inteligente, un asistente virtual o una aplicación fotográfica, la relación entre humanos y máquinas cambiará en 2017.