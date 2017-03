Técnico Ricardo La Volpe acusa robo al América

El entrenador de las Águilas acusó al árbitro Jorge Isaac Rojas de haber expulsado a Paolo Goltz después de un conato de bronca para compensar y dejar a ambos equipos con nueve jugadores, cuando él considera que el central argentino no merecía la tarjeta roja.



"Eso de que nos vienen ayudando van varios partidos, es un mito que ya déjenlo de lado, porque el robo de hoy es robo", aseguró el argentino después del partido.



"Molesta porque Tigres es un buen equipo, pero creo que no necesitaba la ayuda del árbitro, nada más. Nunca vi dos expulsados y uno de ellos, fue a compensar, los locales son ellos y al árbitro le faltó la jerarquía.



"Lo voy a pensar (si sigo), la verdad ya me fastidian muchas cosas. A mí me gusta que me ganen futbolísticamente, una compensación increíble del árbitro".



La Volpe argumentó que la expulsión de Goltz le dio a Tigres el mando de un partido que su equipo tenía controlado.



"Dos expulsados nuestros y un expulsado de ellos, Goltz ni había hecho nada. Además ellos vinieron a la banca nuestra, fueron cosas raras", dijo.



"Estas cosas te sacan de quicio situaciones que verdaderamente es un muy buen equipo, pero estaba controladísimo. Cuando nosotros teníamos un hombre más pensamos que ya se definía el partido, pero vino la compensación, emparejó todo".



El argentino agregó que tampoco entiende por qué Rubens Sambueza fue amonestado por protestar y no ocurrió lo mismo con el portero Nahuel Guzmán.



"El árbitro se equivoca", insistió, "hay una compensación, empezando por la amonestación primero a Sambueza por una protesta porque ya tiene un antecedente. El mismo arquero de ellos, todas la veces que protestaba levantaba las manos fue sobre el línea y nunca lo amonestó y después expulsión compensa.



"No veo por qué echa dos de nosotros y uno de ellos, pero así es el futbol".