Tardan más de 5 horas para tramitar 65 y más

Beneficiarios del programa " 65 y Más " de la Sedesol federal libraron ayer las interminables filas de pie de anteriores ocasiones, pero no las largas esperas, al tardar cinco horas... o más para realizar un trámite.



Y es que los adultos mayores que acudieron al módulo de la dependencia federal en el Inapam, en el Centro de Monterrey, hicieron una larga antesala antes de ser atendidos para el trámite de las nuevas tarjetas donde les depositarán sus apoyos.



"Que para recibir el dinero más adelante tengo que cambiar la tarjeta donde se hace el depósito, porque cambiaron de banco", expresó una beneficiaria, quien pidió proteger su identidad por temor a represalias.



"Pero el problema es que tengo aquí desde las ocho de la mañana y ya es la una y apenas están por pasarme".



En el Inapam, en donde se dan otros apoyos a los adultos mayores, la Sedesol habilitó un módulo de atención para el programa " 65 y Más ", que beneficia con ayudas bimestrales a personas de 65 años en adelante.



Y fue esta última área la que lució abarrotada, con personas de edad avanzada realizando largas esperas.

"En mi caso me dijeron que no hay tarjetas; ya ni toda la espera, que no les llegaron.



Teníamos lo que es la tarjeta Azteca, pero ya la quitaron, y aunque nos han dado como quiera los apoyos, nos traen a vuelta y vuelta", dijo Catalina Escareño.



Hasta el 8 de febrero, agregó, fue citada para recoger la nueva tarjeta donde le depositarán los mil 200 pesos bimestrales.



En diciembre, miles de adultos mayores sufrieron largas filas y esperas, pero por apoyos de la Sedesol estatal, que los concentró en la Expo Guadalupe para validar el padrón de beneficiarios.



En ocasiones anteriores, oficinas de la Sedesol federal, que en Nuevo León encabeza el delegado Enrique Martínez, también han lucido con largas filas de adultos mayores a causa del programa " 65 y Más ".