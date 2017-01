Tardan horas en IMSS para validar oxígeno. Sufren ''calvario''

Monterrey, México (27 enero 2017).- Con esperas de hasta más de cuatro horas, pacientes del IMSS sufrieron un "calvario" al ser citados en dos clínicas para comprobar que necesitan seguir usando equipos de oxígeno en sus domicilios.



Los derechohabientes, muchos de ellos adultos mayores enfermos, en sillas de ruedas y andadores, han acudido desde esta semana a las Unidades de Medicina Familiar 30 y 31, en Guadalupe y San Nicolás, respectivamente.



Al ser citados sólo en dos lugares, los pacientes tienen que soportar largas esperas y aglomeraciones, en medio de una desorganización por parte de personal del Seguro Social.



Se trata de personas que necesitan de tanques de oxígeno para tratarse enfermedades en sus domicilios, y el equipo que les es facilitado por el IMSS, pero deben hacer presencia en las clínicas para confirmar que realmente lo necesitan.



"No es posible que nos traigan de esta forma", se quejó la familiar de un paciente, "mi papá ya ni puede caminar y ya tiene varias horas esperando.



"Hay gente que hasta se viene con todo y los tanques de oxígeno , o sea, es inhumano que el IMSS haga esto".



Los pacientes se han aglomerado esta semana en las salas de espera y un auditorio, en medio de una completa desorganización, denunciando que hasta se han presentado desmayos.



"Más de cuatro horas tenemos aquí", lamentó otro paciente, "ya no aguantamos, porque traen una organización muy mala, no encuentran las fichas, nos dicen que no nos podemos ir porque si no, nos quitan el oxígeno . Es un desorden total.



"Y aparte nos están citando nada más en dos lugares, pues así es mucho más tardado porque es mucha gente".



Ante la tardanza del IMSS, muchos pacientes abandonaron las clínicas, con el riesgo de que les sea quitado el equipo de oxígeno .