'Tal vez no soy suficientemente bueno', expresa Guardiola

El técnico del Manchester City, Josep Guardiola, defendió a sus jugadores, al considerarlos "asombrosos'', y luego emitió una declaración sorpresiva.

"Tal vez yo no soy suficientemente bueno para ellos'', comentó el entrenador español.

El City ha carecido de regularidad después de que comenzó la temporada con 10 victorias en fila. A raíz de la goleada sufrida el fin de semana anterior por 4-0 en cancha del Everton, el equipo se rezagó en el quinto puesto, a 10 puntos del Chelsea, que lidera la Premier.

El propio Guardiola ha reconocido que el título luce inalcanzable para los Citizens, a quienes la prensa ha criticado duramente. Se ha preguntado con insistencia al entrenador si cree que cuenta con los jugadores adecuados.

"Son buenos jugadores. Tengo respeto por los chicos. ¿Por qué habría de decir que no son buenos? No entiendo la falta de respeto para los profesionales, cuando han sido jugadores asombrosos, y se dice que no son suficientemente buenos para mí. Son jugadores del Manchester City, de lo mejor. Tienen mucha calidad. Han demostrado eso muchas veces en el pasado y en esta temporada''.

Un futbolista que ha recibido críticas constantes es el arquero chileno Claudio Bravo, reclutado por Guardiola para sustituir al local Joe Hart.

Bravo, de 33 años, no atajó ninguno de los cuatro disparos que el Everton hizo a gol en el Goodison Park. Sin embargo, el propio Guardiola se considera responsable de la situación.

"Nunca en mi vida, nunca, digo que la razón por la que perdimos es por Claudio Bravo. Es uno de los motivos, pero hay muchos, muchos más. Quizás la razón es que cambiamos la defensa, quizá, pero nunca sabremos eso'', reflexionó.