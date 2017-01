Suspenden a Novaretti seis partidos por escupitajo

Tras revisar los videos del partido entre León y Pachuca, correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2017, se observó con toda claridad que el jugador de los Esmeraldas le lanzó un escupitajo a Hirving Lozano.



Aunque esta conducta no fue reportada por el árbitro Alejandro Funk y sus auxiliares, quienes no se percataron de la actitud antideportiva del zaguero central, no pasó desapercibida por las cámaras de televisión.



La imagen del argentino tomó notoriedad cuando su actitud fue reprochada por cientos de seguidores en las redes sociales.



El lunes pasado, la Disciplinaria abrió un expediente para analizar el caso, el cual se siguió de oficio y se acordó imponerle esta sanción al jugador.



"Se sanciona al jugador Diego Martín Novaretti con suspensión de 6 partidos y la imposición de una multa económica por infringir el artículo 17 numeral 3 del Reglamento de Sanciones (Escupir a un adversario)", indicó a través de un comunicado oficial.



Novaretti se perderá los duelos ante Necaxa, Pumas, Monterrey, Xolos, Gallos Blancos y Santos.