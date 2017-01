Suspende la Profeco labor de 15 tortillerías

Cd. Victoria, Tam./VMC

En el marco del operativo de verificación de precios de la canasta básica y gasolinas anunciado para evitar abusos contra los consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor colocó sellos de suspensión a 15 tortillerías de 350 verificaciones realizadas.

Lo anterior, por no acreditar el incremento en los insumos, no exhibir el precio del kilogramo, no entregar comprobantes y no tener calibradas las básculas, reveló el titular de esa institución en la entidad, Alejandro Martínez Castañón.

Asimismo, informó que, como parte de la estrategia implementada en todo el territorio nacional, se realizan monitoreos diarios de 35 productos que componen la canasta básica alimentaria.

Precisó que se han detectado aumentos no representativos que oscilan entre el 3 por ciento y 6 por ciento en productos como la cebolla, el tomate, el pollo, el huevo y la tortilla.

Dijo que por ello envío a diferentes giros comerciales relacionados con la canasta básica un total de 120 requerimientos de información para que los establecimientos informen a la Profeco si existe aumento en los precios y de ser así, que acrediten documentalmente que el aumento se está realizando en la proporción justa del componente combustible respecto del precio final.

Esto quiere decir, que el aumento en el precio de ciertos productos no puede darse de forma generalizada y en caso de darse, debe ser justificada claramente, añadió.

Exhortó a todos los establecimientos del Estado a que en caso de que se tenga planeado aumentar el precio de algunos productos deberán ser capaces de comprobar documentalmente dicho incremento porque de no hacerlo podrán hacerse acreedores a sanciones que alcanzan los 4 millones de pesos.

LLAMADO A EXHIBIR LOS PRECIOS

También les pidió exhibir los precios en montos totales a pagar y a solicitar la calibración de los instrumentos de medición con que realizan sus transacciones comerciales para evitar sanciones.

Recordó que desde finales del mes de diciembre de 2016, por instrucciones del Procurador Federal del Consumidor, Ernesto Nemer Álvarez se implementó en la entidad una Estrategia Integral de Protección a la Economía Familiar.