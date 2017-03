Surge conflicto en Esc. Primaria Miguel Hidalgo

La primaria Miguel Hidalgo, nuevamente vuelve a ser objeto de controversia, ahora entre maestra de sexto grado y la supervisión de ese plantel, en donde el problema se prolonga ya, por varios días.

Fue la maestra Patrilla Bustitllos Munguía del grupo “C”, quien en entrevista, expuso la situación que prevalece, en donde señala por cuestiones ajenas a lo profesional, ha sido hostigada por desde hace varios años, desde la supervisión de zona.

Sobre el más reciente episodio dijo: “el problema surgió el martes, por unos niños a quienes se les sancionó sin recreo” por realizar una travesua, en donde también una alumna del mismo grupo por déficit de atención, se quedó sin recreo para nivelarse, según lo expuesto por la maestra.

Lo anterior, no gustó a la madre de familia, quien a decir de la mentora, propició un altercado que llegó hasta la dirección y que estuvo cerca de la violencia, por lo que se determinó cambiar de grupo a la menor, para evitar confrontación entre la madre y la maestra.

“Al día siguiente (miércoles) se citó a la madre, pero no asistió”, precisó a la vez que remarcó que la dirección para evitar problemas cambió a la niña al sexto “A”, con lo que se esperaba finalizar el problema. Fue hasta el jueves que finalmente se reunieron y se tomó tal determinación, lo que no gustó a la jefa de hogar, interviniendo la supervisión , sin tomarse en cuenta que el problema se prolongará, pues se aplica un criterio que no busca remedir al confrontación.

Precisó que ha sufrido presiones de parte de la supervisión , para que retorne a la niña, no obstante que esa fue la solución para evitar se agrave el problema.

La docente indicó que incluso el problema llegó al Ministerio Público a donde comparecieron de forma conciliatoria, ahí se acordó tener una reunión nuevamente este lunes, para una solución definitiva, “la señoara trae hasta abogado y a la supervisora de su parte”, lo que consideró es innecesario.

Bustillos lamentó que el problema que fue solucionado casi de inmediato, se prolongue por intervensión de la supervisión .