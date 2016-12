¡SÚPER CHIVAS! Ex Estrellas del Guadalajara golean a Leones Blancos

En una feria de goles, las ex Estrellas de las Chivas Rayadas del Guadalajara , vencieron a los veteranos del Club Leones Blancos con marcador de 7-5, en un entretenido partido amistoso celebrado en el Estadio 18 de Marzo de la Colonia La Joya.

La entrada no fue la que se esperaba, pero los aficionados que asistieron, disfrutaron de la calidad y del buen toque que siguen teniendo las figuras consagradas del Rebaño Sagrado, quienes recordaron viejos y gloriosos tiempos.

Ramón Ramírez, uno de los más grandes ídolos que ha tenido el Guadalajara , fue el más asediado por el público y en todo momento se acercó con sus seguidores para regalar fotografías y firmas.

SE DEJARON QUERER. Las Ex Estrellas del Guadalajara se dejaron querer por sus aficionados regalando firmas y fotografías.

Lo mismo hicieron “Tilón” Chavez y Rafael Medina, antes de iniciar el encuentro. Ramón y su eterno número 7, fue también de los más participativos en el terreno de juego, regalando algunas jugadas de fantasía y haciendo un buen gol desde fuera del área.

Damián Alvarez ya con algunos años encima pero sigue siendo un “caracolero” nato que además también mostró un carácter fuerte pues lanzó reclamos a sus compañeros. Ignacio “Nacho” Vázquez y Rafael Medina se despacharon con doblete para sellar una victoria que todos esperaban.

Las camisetas, bufandas, gorras y demás accesorios de las Chivas, que muchos ya tenían guardados en sus closets, salieron para ser presumidos en una tarde con sabor tapatío.

ASEDIADOS. El “Tilón” Chávez se acercó con sus seguidores para regalar algunas firmas.

Las Chivas tardaron en meterse al partido y por eso los Leones Blancos los sorprendieron con dos goles en la primera parte, anotados por José Luis González y Norberto Padilla. Los ídolos llegaban con mucha insistencia pero el portero Argenis Quilantán se estaba vistiendo de héroe.

Pero en el segundo tiempo, salió a relucir la experiencia de las figuras y comenzó la fiesta rojiblanca.

Diego Martínez inició la remontada. Ramón Ramírez empató el partido con un disparo cruzado desde la raya del área grande. El Rebaño le dio la vuelta al marcador con tantos de Nacho Vázquez. Los Leones Blancos no bajaron las brazos y siempre respondían aunque al final se impuso la camiseta del rebaño.

La Promotora Deportiva Leones Blancos, informó que continuarán realizando estos eventos con ex futbolistas profesionales, incluso confirmaron que el 18 de marzo del 2017, se estará celebrando en el Estadio de la Joya, el clásico nacional entre Ex Chivas y Ex América.

FANS. Familias con los colores rojiblancos, estuvieron presentes en el partido de las Ex Estrellas de las Chivas.