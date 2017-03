Superan retos y adversidades. Abren oportunidades en empresas

Actualmente en Reynosa , niños, niñas y jóvenes con Síndrome Down tienen una mejor calidad de vida al conseguir un empleo, estudiar e independizarse.

En el marco del Día Internacional del Síndrome Down , el panorama es promisorio toda vez que se les abren nuevas oportunidades.

Cirina Herrera, presidenta del Núcleo Solidario de Discapacitados Emprendedores, atiende actualmente a 31 personas con Síndrome Dow y aunque han tenido bajas sensibles, continúan luchando por sus derechos.

“Fallecieron dos el año pasado. Se han logrado muchas cosas, tienen empleo, estudian y además, cada día más empresas nos brindan la oportunidad para que tengan empleo”.

Destacó que son nueve los jóvenes que actualmente tienen un empleo, lo cual los llena de satisfacción.

“Integrarlos a un trabajo regular transformó grandemente su calidad de vida. Ellos estaban impuestos a ir de su casa a la escuela y ahora tienen la responsabilidad, se levantan temprano, se arreglan más y disfrutan lo que hacen”.

Comentó que el hecho de que los jóvenes con Síndrome Down cuenten con recursos económicos gracias a su trabajo, los hace más independientes.

“Ahora ellos pueden ir al cine, comprar sus cosas, lo que ellos quieren. No es lo mismo a pedirle a papá o mamá, ellos se sienten más independientes y eso nos llena de orgullo”.

Cada empresa que les brinda una oportunidad, dijo, es una gran escuela, por lo que a diario aprenden cosas nuevas.

“A ellos les gusta el trabajo, se levantan temprano, disfrutan la responsabilidad que tienen y muchas personas reconocen el trabajo que hacen”.

AVANZAN

Cirina Herrera destacó que el próximo año Reynosa tendrá al primer joven con Síndrome Down que ingresará a una universidad.

“El gran reto es que entren a la universidad, es una meta que yo me he forjado y que sé sacaremos adelante. Tenemos que ver a jóvenes con Síndrome Down profesionistas”.

Actualmente, dijo, los trabajos que tienen son como empleados y son grandes empleados al estar incluso como los mejores del mes y en los cuadros de honor.

“Queremos que ellos puedan incursionar en la sociedad como ingenieros, abogados, que sigan siendo ejemplo para la comunidad y sus familias”.

Destacó que en los planteles educativos han tenido puertas abiertas para personas con Síndrome Down , por lo que hay jóvenes en preparatoria.

“Tenemos niños en primaria, secundaria y preparatoria. El próximo año ingresa a universidad un joven. La inclusión escolar ha sido muy buena en Reynosa . Se les brinda la oportunidad y ellos la están aprovechando”.

Expresó que las personas con Síndrome Down están alcanzando sus metas y las familias, los apoyan incondicionalmente.

“Ahora los padres de familia se han concientizando mucho más y saben que tener un hijo con Síndrome Down es una bendición enorme para sus vidas”.

MEJORA. La calidad de vida de niños y jóvenes con Síndrome Down ha mejorado considerablemente.