Suman voces para exigir respeto a EU

Cd. de México.- Al menos 77 organizaciones cívicas e instituciones académicas respaldaron el llamado a participar en la Marcha Ciudadana por el Respeto a México, convocada con el hashtag #VibraMéxico, anunciaron organizadores de la movilización.



En la Ciudad de México, dijeron, la convocatoria será de las 12:00 horas para caminar del Auditorio Nacional y del Hemiciclo a Juárez en dirección al Ángel de la Independencia.



El objetivo central es protestar en contra de las medidas adoptadas por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y participarán organizaciones como Causa en Común, México S.O.S, entre otras, así como instituciones universitarias como la UNAM, la Universidad Iberoamericana y El Colegio de México.



"El llamado es de y para y los y las ciudadanas, sin importar ideologías, filiación política, preferencia sexual ni religión", dijo la académica María Amparo Casar.



"Es una expresión apartidista, pacífica y respetuosa para defender los derechos de todos y todas, exigir un buen Gobierno, fortalecer nuestras instituciones y celebrar el orgullo de ser mexicanos".



Entre sus demandas también está que el Gobierno mexicano defienda al País ante las amenazas de Trump y anteponer los intereses locales en toda negociación.



Así como asumir acciones concretas e inmediatas para combatir la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y las violaciones los derechos humanos.



Casar manifestó que la marcha no es pro Gobierno ni pro Peña Nieto, pero tampoco en contra de ellos.



"No es una marcha en contra del pueblo norteamericano", abundó el Rector de la UNAM, Enrique Graue, durante la presentación.



"En este momento estamos indignados por el trato que ha recibido México de voz del Presidente norteamericano, de eso se trata la marcha, de demostrar un repudio total a estas muestras xenofobia y discriminatorias".



María Elena Morera, de Causa en Común, explicó que la marcha no sólo se realizará en la Ciudad de México, sino también en Puebla, Culiacán, Monterrey, Colima, Guadalajara, Tabasco, Mérida e Irapuato, así como en Londres, Madrid y Berlín.