Suman más de dos mil 300 gasolineras verificadas por Profeco

México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ya verificó más de dos mil 300 estaciones de servicio en el país, a partir del anuncio del incremento en el precio de las gasolina s, en las cuales ya hubo inmovilizaciones de mangueras y multas.

“Estamos todos los días trabajando intensamente en verificar el mayor número de estaciones de servicio para aplicar la ley en caso de abuso hacia los consumidores”, aseguró el titular del organismo, Ernesto Nemer Álvarez, durante la comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Precisó que a partir de la última semana de diciembre, cuando se dio el anuncio del aumento en el precio de las gasolina s y se generó una gran especulación, y durante las primeras dos semanas de enero, la Profeco ya verificó más de dos mil 300 estaciones de servicio, en las que revisó cerca de dos mil 600 mangueras, de las cuales se inmovilizaron 74.

Además se detectaron 452 estaciones que presentaron desabasto, de lo cual se notificó a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE); en las últimas horas, 32 de ellas tuvieron irregularidades y se detectó que en 28 no se surtía el litro completo.

También se tuvo que dos estaciones de servicio se negaron a la verificación y en consecuencia se impuso una multa de 250 mil pesos como medida de precaución, y se levantó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República para proceder en consecuencia, mientras que en dos gasolineras más vendían 49 centavos arriba del precio máximo.

“Es muy sensible la percepción que existe de que no se entregan los litros de a litro en las diferentes estaciones de servicio, que no se respeta el precio, y a partir de ello hemos desplegado toda la fuerza operativa de la Profeco para verificar el mayor número de estaciones de servicio que existen en el país”, señaló.

Agregó que además de la verificación de las gasolineras , la Profeco trabaja en otros ejes fundamentales e hizo 26 mil requerimientos de información a proveedores industriales, productores y distribuidores de diferentes artículos como maíz, tortilla, panificadoras, lácteos, huevo, pollo, azúcar y frijol para conocer la estructura de costos y saber si muestran incrementos justificados o no en sus precios .

Si bien “no hay incremento generalizado en el país”, sí hay ciertas zonas y productos que reflejan alzas superiores; puso como ejemplo casos en la Ciudad de México donde hubo un aumento de 4.0 pesos en el kilo de frijol y se identificaron kilos de pollo por arriba del precio promedio de 51 pesos, dijo.

“La tarea fundamental de la Profeco es evitar incrementos injustificados en los productos, particularmente de la canasta básica”, pues de acuerdo con la Secretaría de Economía, no debería haber un incremento mayor al 1.0 por ciento, porque es la manera en la que impacta el alza en el precio de las gasolina s en la canasta básica.

Nemer Álvarez también destacó el operativo a tortillerías, en el cual verificó más de mil establecimientos y detectó 50 con irregularidades, en las que se hicieron los procedimientos correspondientes.

Además, abundó, la Profeco trabaja con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en operativos para cuidar el incremento en los medicamentos y en los servicios médicos.