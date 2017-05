Sugieren un ‘Plan B’ si suspenden clases. Procuran no afectar al educando

Es importante entablar diálogo con personal docente para fijar un plan de acción en caso de que sea necesario suspender clases por situaciones de riesgo y así no afectar académicamente a los alumnos, recomienda la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), en Reynosa.

“La comunicación debe de ser permanente entre los docentes, directivos y padres de familia de cada escuela para conocer o entablar los acuerdos que sean necesarios cuando por alguna causa no sea recomendable que los menores acudan a la escuela”, dijo Guillermo Rodríguez Leal, representante de la UNPF en la ciudad.

También señaló que hay que estar al pendiente de los comunicados que emita le Secretaría de Educación, para que con base en esto, se puedan tomar decisiones más atinadas que afecten lo menos posible a las condiciones académicas.

Aunque no es lo deseable que falten a la escuela, cada padre de familia, dijo, debe de considerar las condiciones del momento para enviar o no a los niños, sobre todo si dichas condiciones son referentes a temas de inseguridad, por lo que de ser así, Rodríguez Leal recomendó a los padres de familia estar al pendiente de los temas que se llevan en clase, para que en determinado momento, se puedan dar repasos en casa y de esta manera no se pierda totalmente el día de clases.