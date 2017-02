Sufren inacción de Policía Estatal

Vecinos de fraccionamientos y asentamientos al oriente de la ciudad, se encuentran a merced de saqueos perpetrados por ladrones que siguen impunes, ante la inacción de las autoridades.

Residentes de Hacienda Las Brisas, Las Margaritas y Praderas del Sol entre otros, se encuentren indefensos ante las incursiones de los “amantes de lo ajeno”, por lo que consideran estériles, los llamados a la Policía Estatal , quien no atiende los reportes de robos, realizando rondínes preventivos.

“Andan las ratas con todo en Hacienda Las Brisas 3, para que tengan mucho cuidado, en la mañana, entre las 07:00 y las 8:00, me robaron un pulidor, y una caladora, qué coraje, uno compra las cosas con mucho sacrificio, para que nomás te las quiten sin batallar (sic.), hoy me tocó a mi, para que se pongan bien agubados (sic.).

El día de ayer, se quisieron robar a un niño, aquí mismo, en la colonia Hacienda Las Brisas, y ahora me robaron a mi, hay que cuidarnos entre nosotros porque aquí en Río Bravo, no tenemos quien nos cuide, no hay seguridad”, confió un usuario de redes sociales a este medio.

Lo afectados reportaron que los estatales, solo se limitan a darle cacería a ebrios, infractores menores y muy ocasionalmente, detienen a los ladrones domiciliarios.

CONFÍAN. Afectados cifran más esperanzas en redes sociales que en denuncia directa ante autoridades.