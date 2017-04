Sufre jovencita 15 días de terror

Matamoros, Tam.

Los riesgos de entablar amistad o relaciones sentimentales mediante las redes sociales salieron a relucir en el caso de una joven mujer que había sido secuestrada por una persona que conoció por medio del Facebook y que la mantuvo secuestrada y torturándola por más de quince días.

Mostrando las huellas de la tortura que recibió, incluyendo cuchilladas en el cuello, la víctima fue ingresada al Hospital General de esta ciudad y ayer al mediodía se reportaba como convaleciente estable.

La mujer fue identificada como Yesenia Guerrero Guevara, de 22 años de edad, quien se encuentra embarazada.

De acuerdo a la información proporcionada por elementos de Protección Civil, ella fue encontrada atada de pies y manos la tarde noche del pasado lunes a la orilla de un canal de aguas negras que se encuentra al fondo del fraccionamiento Fundadores.

Quien se percató de esto fue un pastor que pasaba por ahí y que escuchó sus gritos pidiendo ayuda, por lo que la levantó y de inmediato solicitó la ayuda de las autoridades.

Fueron elementos de Protección Civil quienes acudieron al llamado y proporcionar los primeros auxilios a la víctima, para luego trasladarla al Hospital General.

RELACIÓN VIRTUAL

En sus primeras declaraciones, la joven mujer dijo que a finales del año pasado comenzó a entablar relación virtual con una persona del que sólo se acuerda le dijo llamarse Pedro, presunto exmilitar, quien tras varias semanas de diálogo mediante las redes sociales, la invitó a reunirse para conocerse personalmente.

Fue así que quedaron el verse en un parque el pasado 31 de diciembre y que tras platicar por un rato, Pedro la invitó a dar la vuelta, pero la llevó a una casa del fraccionamiento Villa del Sol, en donde desde entonces la mantuvo secuestrada.

Dijo la víctima, “Fueron más de 15 días en que estuve secuestrada, todos los días recibía golpes y me amenazaba con matarme, no podía gritar porque me tapaba la boca con trapos”.