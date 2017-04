Sueños de bailarina… Ejemplo de perseverancia

Desde niña, la reynosense Enya Aldaz soñaba con ser una gran bailarina . A los siete años ingresó a tomar clases de ballet en la Casa de la Cultura y ahora, a los 16, es la primera mexicana en ser invitada a un concurso en la Royal Academy of Dance en Londres, Inglaterra.



Esta jovencita ha logrado abrirse paso gracias a su tenacidad, entrega, dedicación y disciplina.

Reconoce que hay ocasiones en que la suerte no ha estado a su favor, sin embargo, lucha cada vez más fuerte para poder levantarse luego de una caída.

Enya estuvo el pasado mes de marzo en Londres, donde enfrentó a 20 bailarines de Indonesia, Japón y Canadá.

Reconoce como un gran logro el que pudo llegar a ser la primera mexicana en ser invitada a este concurso y aunque no quedó en primer lugar, este certamen le dio fuerza para buscar asistir a Córdoba, España.

“Me encantó llegar a Londres, los jueces te observan todo el tiempo por ser mexicana. Demostré que México tiene talento, ahí es donde se dan cuenta que en nuestro país hay cosas buenas, que estamos trabajando para salir adelante”.

DE REYNOSA AL MUNDO

Desde su lugar de residencia actual, Ciudad de México, Enya recuerda con cariño sus inicios como bailarina en la Casa de la Cultura de Reynosa.

“Empecé a bailar a los siete años. Mis papás me llevaron para tener algo qué hacer en las tardes, me gustó mucho el ballet, de chiquita era un pasatiempo y a los 12 años fue donde sentí que quería dedicarme a bailar”.

Comenta que sus maestros, Gabriel Gámez y Juan de la Cruz, la impulsaron a seguirse preparando.

“Comencé a audicionar en escuelas nacionales y no me aceptaban, hasta que me dieron una beca en Ciudad de México y me vine, ya tengo dos años acá en Ballet Club y estoy en una compañía infantil y juvenil que se llama Ballet Teatro del Olmo Azul”.

Comenta que hace poco su maestra en la escuela Ballet Club, le comentó que si quería realizar un examen para la Royal Academy of Dance de Londres.

“Lo pasé con 85, fui la calificación más alta de la escuela. Me ofreció una beca completa por un año y fue cuando me vine al Distrito Federal a vivir. Estuve presentando otros dos exámenes, en el ultimo tenía una buena calificación y menos de 17 años, fui elegida para el concurso”.

Comenta que en Londres compitió con 20 bailarines más y aunque no ganó, tuvo la oportunidad de aprender.

“Yo fui la primera mexicana en llegar a este concurso. Fui y me di cuenta de las cosas buenas que tengo y de lo que me hace falta trabajar. Tomé clases en un estudio y me fue muy bien, me pusieron atención en esa clase y ahorita estoy preparándome para mandar un video al concurso nacional en México, que es en junio”.

AVANZA. Enya Aldaz sueña con llegar a una compañía internacional.

Además, comenta que busca participar en un concurso en Córdoba, España.

“La final será en Nueva York, es uno de los concursos más reconocidos del mundo, ahí te dan becas o contratos como aprendiz, esto es en noviembre”.

Enya asegura que el apoyo de sus padres ha sido fundamental para que esté logrando sus metas.

“Mi mamá, Susana Galicia, tuvo que dejar su trabajo en Reynosa porque no me podía venir yo sola (a Ciudad de México). Ella entró a trabajar a una pastelería acá y mi papá, Nezahualcóyotl Aldaz, se quedó en Reynosa, ahorita mamá no tiene trabajo, solamente estamos viviendo con el sueldo de mi papá”.

DESTACA. Enya compitió ante bailarines japoneses, canadienses y de Indonesia.

APOYO TOTAL



Este gran logro de Enya no pudo haber sido posible sin la ayuda primero, de sus padres y posteriormente, de maestros, diputados y senadores, que consiguieron los recursos económicos para que concursara en Londres.

“Nunca pensé que tan rápido podría estar en el extranjero, porque yo pensaba en audicionar en compañías en el extranjero, o algún curso de verano, pero no que me hicieran la invitación al concurso e irme, que fuera la primera mexicana en llegar”.

Comenta que para que este sueño se hiciera posible tocó nada más y nada menos que las puertas del Senado y el Congreso de la Unión.

“Una amiga de mi maestra conocía a un diputado de Cuautitlán Izcalli en la Ciudad de México y lo buscamos. Le dije lo del concurso, que había pasado el examen y necesitaba apoyo, que era la primera mexicana en llegar”.

Fue así que este diputado le dijo que no se preocupara por el dinero, que se conseguiría de alguna manera.

“Él habló en el Pleno de mi, una diputada de la (delegación) Magdalena Contreras y los de Tamaulipas le dijeron que estaban interesados. La segunda vez que fui me bajaron al Pleno y me presentaron. Estuvieron poniendo dinero de su bolsillo. No teníamos boletos de avión y al final el diputado Ariel Juárez, logró conseguirlos”. A una semana del concurso cuenta, el Gobierno del Estado de Tamaulipas le proporcionó los viáticos de alimentación y lo que hiciera falta en Londres.

Enya comenta que en Reynosa existen muchos niños y jóvenes que buscan cumplir sus sueños en diversas disciplinas artísticas, y que el mejor consejo es que continúen preparándose y luchando para salir adelante.

“Yo creo que deben salir de Reynosa y conocer otras posibilidades, porque en Reynosa es raro que te ofrezcan una beca para salir, aunque sea del Estado. Que primero vayan a audicionar a escuelas y se den cuenta lo que están pidiendo y el nivel que tienen las personas de su edad, y trabajen en ello, para que estén por encima de los demás y les puedan ofrecer becas o entren a concursos nacionales”.