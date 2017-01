Suben 79% secuestros. Superan a sexenio de FCH

Ciudad de México







La activista Isabel Miranda de Wallace planteó ayer que los estados que “nadan de muertito” en el tema de secuestro se les castigue quitándoles presupuesto para difusión del gobernador, además de aplicar controles más estrictos para el uso de fondos federales.

“Estamos viendo que en muchos casos hay una gran simulación por parte de los gobernadores. Hacen como que hacen, es decir, se toman la foto, pero en la realidad no están haciendo nada contra el delito de secuestro”, aseguró la presidenta de Alto al Secuestro durante la presentación de un informe.

La activista puso como ejemplo el caso de San Luis Potosí, donde se ha destinado dinero a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), pero no se sabe dónde quedó el recurso ni qué se adquirió con él.

Sin embargo, defendió el trabajo de las UECS estatales y de su personal, al afirmar que hacen un gran esfuerzo para combatir el delito, no obstante, afirmó que alrededor tienen a un “mundo de tiburones que se los quieren devorar” y afectan su trabajo.

El delito de secuestro aumentó 79 por ciento en los primeros cuatro años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en comparación con el mismo período del sexenio de Felipe Calderón, reportó ayer Alto al Secuestro.

EN AUMENTO EL NÚMERO DE CASOS

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, denunció un aumento de 79% en los secuestros en comparación con la administración pasada.

Wallace aseguró que en los cuatro primeros años de gobierno de Felipe Calderón, se registraron 4 mil 937 secuestros y en el período de 2012 a 2016, fueron 8 mil 833 casos, según registros obtenidos por la asociación, que contabiliza casos del fuero común, fuero federal y los consignados en medios de comunicación.

En conferencia de prensa, la Asociación Alto al Secuestro dio a conocer que en 2016 hubo mil 850 secuestros denunciados, cifra que no mostró mucha variación en comparación a 2015, cuando se registraron mil 839 casos.

En el mes de diciembre la asociación registró 156 secuestros, 184 víctimas y 163 detenidos.

Estos datos varían de los registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que reporta 105 secuestros del fuero común y 30 del fuero federal: 135 en diciembre del año pasado.

Las entidades que durante diciembre de 2016 presentaron mayor incidencia son Estado de México, con 33 casos registrados; Veracruz, con 27 y Tamaulipas, con 21 secuestros.

En contraste, hubo seis estados donde no se denunció este delito: Baja California Sur, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Yucatán.

Miranda de Wallace reconoció la labor de la Coordinación Nacional Antisecuestro, pero afirmó que el esfuerzo no se ha visto reflejado, pues las cifras no han demostrado bajas y culpó a las autoridades estatales de no poner atención a este delito.

“A los gobiernos estatales no a todos les ha importado esta lucha contra el secuestro, no les ha importado el tema de seguridad y de verdad, yo lo digo de manera coloquial, han nadado de muertito”, comentó.





…Y también los homicidios

El 2016 cerró con un aumento de 22 por ciento en los homicidios dolosos en relación al año previo, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Mientras en 2015 las procuradurías y fiscalías estatales iniciaron 17 mil 34 indagatorias por asesinatos de ese tipo, el año pasado fueron 20 mil 789.

Es decir, que el año pasado se registraron 3 mil 755 homicidios dolosos más que en 2015, un promedio de 10 adicionales cada día.

El 2016 se convirtió no sólo en el año con más casos en lo que va de la presente administración de Enrique Peña Nieto, sino como el tercero más violento de la última década.

En dicho período, 2016 es superado únicamente por los años 2011 y 2012, en los que hubo 22 mil 854 y 21 mil 736 eventos, respectivamente.

De las 32 entidades del país, 23 incrementaron su número de homicidios dolosos con respecto a 2015, según las cifras del SESNSP.

Éstas son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco y Michoacán.

También Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Destacan los casos de Colima y Veracruz, donde dicho delito aumentó 259 y 122 por ciento, respectivamente. Sin embargo, el estado con más homicidios fue Guerrero, con 2 mil 213.

Ciudad de México / Agencia Reforma