Stan Lee, Tom Holland y Star Wars estarán en Conque 2017

Cd. de México.- Stan Lee, Tom Holland , Stefan Kapicic, Andrés Bustamante, Sergio Aragonés y Laura Harrier serán algunos de los invitados especiales de la convención de cómics Conque.



La convención, que se realizará en Querétaro del 5 al 7 de mayo, regresa desde su más reciente edición en 2001 y quiere echar la casa por la ventana.



Por esa razón reiteraron la presencia de Lee, quien hace unas semanas canceló unas presentaciones debido a complicaciones de salud.



"Stan Lee se presenta los tres días del evento: viernes, sábado y domingo. Tiene sesiones de fotos, autógrafos y el domingo dará su conferencia", dijo Luis Gantus, fundador de Conque, en conferencia de prensa.



Holland, protagonista de la nueva entrega de Spiderman: De Regreso a Casa, ofrecerá una conferencia y desfilará por la alfombra roja, acompañado de su compañera de elenco Laura Harrier, quién interpretó Liz Allen.



Además, como parte de la celebración del Día de Star Wars, el 4 de mayo, en colaboración con The Walt Disney Company, los asistentes que adquieran el boleto de tres días o algún paquete tendrán el pase exclusivo para una noche especial relacionada con actividades referentes a la saga.



"La frase 'Celebrando 40 años de Star Wars' está autorizada para ser utilizada en Conque. The Walt Disney Company no otorgará a ninguna otra convención esta frase. Y el logotipo oficial del evento.



"Es la convención que celebra en México los 40 años de Star Wars en la fecha precisa de ese aniversario", dijo René Franco, quien fungió como moderador de la conferencia.



Ediciones especiales de historietas, pláticas con artistas y editores de otros números, así como la oportunidad de conocer el trabajo de ilustradores internacionales y nacionales serán otras de las actividades que la gente pondrá encontrar en la Conque 2017.