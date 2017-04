Stallone a punto de dejar "Los Indestructibles"

Cd. de México.- Al parecer hay malas noticias para los fanáticos de la saga de Los Indestructibles: Sylvester Stallone está por dejar la franquicia, anunció Deadline.

¿La razón? El actor ha tenido diferencias con el productor de cine Avi Lerner, quien es jefe de las empresas cinematográficas Nu Image y Millenium, y no se han puesto de acuerdo en quién será el nuevo director, en el guion y en ciertos elementos del filme.



"Tenemos desacuerdos con Sly, pero los hemos tenido desde cerca de un año y medio", dijo Lerner al medio especializado.



"Estamos de acuerdo en un 95 por ciento de las cosas, pero hay ciertos puntos que la producción no va a aceptar. Yo no pienso que se haya acabado, pero digan lo que quieran. En mi opinión, esto no está muerto", agregó.





En diciembre pasado, Stallone confirmó a través de una transmisión en vivo por Facebook que producirán la cuarta entrega de la franquicia



"Estamos tratando de hacer lo mejor posible pero pienso que debemos tener una gran actitud para lograrlo", dijo el actor, "tenemos grandes ideas. Yo pienso que cada uno está esperando algo diferente y vamos a aportarlo", dijo entonces.



Sylvester Stallone escribió el guion de la primera película con Dave Callaham, coescribió todas las secuelas y dirigió la primera entrega, sin embargo fuentes cercanas han afirmado que el personaje de Stallone, Barney Ross, ya ha comandado su última misión.