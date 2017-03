Sospecha de ‘amigos’ al desaparecer cartera

“Ya ni jugar softbol se puede”, fue lo que dijo un hombre cuando presentaba una denuncia por robo , pues aseguró que mientras jugaba un encuentro le robaron su cartera que había dejado en el interior de su maleta deportiva.



La víctima de los amantes de lo ajeno señaló que los hechos ocurrieron ayer a las 14:00 horas, en el campo ubicado en el bulevar las Fuentes de la colonia Aztlán.

Indicó que sospecha de sus mismos compañeros de equipo, pues la maleta la había dejado en la caseta donde estaban todos ellos.

Indicó que el robo ocurrió al momento que le tocó entrar al campo a defender que el otro equipo no hiciera ninguna carrera.

“Cuando me di cuenta del robo le pregunté a varios compañeros que estaban en la caseta que si habían visto quien agarró mi billetera y todos me dijeron que no habían visto nada”, comentó el hombre.

En su cartera dijo que llevaba sus tarjetas de banco, diversas identificaciones oficiales y 3 mil pesos en efectivo.

Ante la unidad General de Investigaciones número 2 el afectado presentó formal denuncia y pidió se investiguen los hechos y den con el paradero del responsable.