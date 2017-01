¡Sorpresa en la Selva! Caen los Tigres

Monterrey, México.- Los Tigres cayeron 1-0 en su visita a Jaguares, para ligar su segunda derrota como visitantes en el Clausura 2017 y además ver rota una racha de cinco triunfos seguidos ante Chiapas.



Un gol del ex Tigre Luis "Quick" Mendoza a los 38 minutos, sentenció la caída del equipo de Ricardo Ferretti, que se quedó con cuatro puntos de 12 disputados en el torneo.



Además, los felinos regios registraron su tercer juego sin anotar, al irse antes en blanco en el empate ante Santos y en la derrota contra Atlas.



En el juego de hoy, ya antes de la anotación los Jaguares habían avisado con una escapada de Vanderley Dias, quien no supo definir ante la buena salida de Enrique Palos.



Sin embargo, Ismael Sosa imitó al atacante de Jaguares, y falló par de ocasiones mano a mano con Moisés Muñoz, al tratar ambas veces de bombear el esférico sobre la salida del portero.



Pero fue Mendoza quien no perdonó y abrió el marcador al aprovechar un pase filtrado de Félix Araujo, ganándole por velocidad a Juninho y venciendo con un zurdazo cruzado a Palos.



Al arranque de la segunda parte, los locales estuvieron muy cerca del gol, cuando Dias remató en el área y el poste salvó a los Tigres.



A los 48', André-Pierre Gignac dejó ir una grande, al cabecear apenas por un lado tras un gran centro de Jurgen Damm desde la derecha.



Más tarde Lucas Zelarayán tuvo una opción dentro del área, pero no se animó a sacar un disparo y le quitaron el balón.