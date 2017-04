Sorprende foto de Michelle Obama al natural

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante los ocho años en los que su esposo Barack Obama fue presidente de Estados Unidos, Michelle se preocupó de aparecer siempre impecable frente a las cámaras. Ahora que ha dejado la Casa Blanca, la ex Primera Dama parece haber decidido que es tiempo de relajarse y ser natural.

Una usuaria de Twitter publicó una fotografía en la que se puede ver a Michelle vistiendo una camiseta sin mangas, una cinta negra en la cabeza y lentes de sol. Sin embargo, lo que más llama la atención es su cabello, que no lleva alaciado u ondulado como acostumbraba tenerlo en sus días en la Casa Blanca, sino que lo luce con su rizado natural.

"Esta es la foto que he estado esperando por unos 3 años. Vayamos naturales", fue el texto con el que @meagnacarta publicó la imagen el pasado 2 de abril, y que ha sido retuiteada más de 31 mil veces y tiene más de 86 mil "me gusta".

La imagen de Michelle se ha viralizado en los últimos días y decenas de usuarios han halagado su cabello y look relajado. Mujeres afroamericanas se dijeron orgullosas de que la ex primera dama muestre “con orgullo” su cabello natural.

"Pura belleza", comentó @GuineelleMav, en tanto que @_xelamai destacó también lo hermosa que luce la piel de Obama.

Se desconoce dónde fue captada la foto, aunque se cree que podría ser en la Polinesia Francesa, donde ella y su esposo están escribiendo sus memorias.

Desde que dejaron la Casa Blanca, los Obama han mantenido un perfil bajo, pero sus fans continúan al pendiente de sus movimientos.

El expresidente Barack Obama también ha sido visto con un look más casual e incluso fue videograbado a finales de enero caminando en shorts y sandalias en la playa.

Los Obama viven actualmente en el exclusivo barrio de Kalorama en Washington DC, donde también viven Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner y el secretario de Estado de EU, Rex Tillerson.

This is the picuture I have been waiting on for like 3 years. COME ON NATURAL. pic.twitter.com/HF8AYpsciB