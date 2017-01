Sonora Indaga uso de armas en protesta

El funcionario local insistió en que no reprimieron ninguna protesta, pues ellos resguardaban desde la madrugada las vías del tren y cuando la gente comenzó a llegar al lugar, la orden para sus uniformados fue retirarse, pero "infiltrados" comenzaron a agredirlos.



"Lo que me aseguran los elementos que estuvieron allá es que son armas no letales, son balas de goma, y fueron tiradas al aire, nunca, nunca, nunca se disparó en contra de personas, y los hechos dicen la verdad, no hay ningún ciudadano lesionado, sí hay lesionados policías.



"Se va a investigar si hubo otro tipo de arma y si hay una falta administrativa, la falta que sea, y si son elementos nuestros, sí que se castigue. Apelo a la comprensión, imagínate, estuvieron durante tres horas y no podían salir", indicó.



Ante el cuestionamiento, en una entrevista radiofónica, del por qué había casquillos en el lugar, el secretario respondió que tanto las Procuradurías estatal y de la República ya empezaron una investigación sobre los hechos, y ahí se verá quiénes detonaron las armas de fuego.



Además, agregó, la Comisión Estatal de Derechos Humanos también está indagando.



"Y si algún elemento cometió un ilícito o una falta, que se castigue. Pero ahí hubo gente infiltrada y no con propósitos positivos, no por una manifestación.



"Siempre traen sus arma,s (los policías), está prohibido usarlas contra ciudadanos, pero está claro que no hubo daño a ciudadanos, ni letales ni no letales", abundó.



Recordó que la Policía estatal acudió al llamado de la Procuraduría General de la República para liberar las vías del tren, lo cual se realizó de manera pacífica, y la gente se retiró, y cuando se registró el "enfrentamiento", ellos sólo resguardaban la zona.

Insistió en que fueron infiltrados los que agredieron a sus elementos, y no descartó que éstos llevaran las armas de fuego, pues, argumentó, el daño a las patrullas blindadas no son por piedras.



García pidió la comprensión de los ciudadanos por estos hechos, e insistió en que se reprimirán manifestaciones.



"Han pasado muchas cosas en las redes sociales, muchos videos, unos alterados otros editados, tratan de desprestigiar las acciones policiales, y quienes fueron agredidos fueron los policías y son seres humanos", agregó.