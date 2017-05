Solicitan prórroga para inscribirse en programa

Matamoros, Tam.

Un alto número de productores agrícolas de la región pueden quedar fuera de los programas de apoyo del gobierno debido a que no han podido ser inscritos en el padrón del Proagro Productivo, por lo que solicitaron la intervención de sus dirigentes para ver la posibilidad de que se les autorice una prórroga.

Puede presentarse esta posibilidad, afirmó ayer Juan Manuel Salinas Sánchez, “porque hay una marcada inconformidad ya que muchos compañeros agricultores no han podido completar el proceso de reinscripción del componente para este programa dentro del ciclo agrícola 2016-2017”.

Fue en el marco de la reunión del Consejo Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable, realizada ayer en esta ciudad, en donde se presentó la propuesta de que se amplíe el plazo para que quienes han enfrentado problemas, puedan ser incluidos.

El que algunos productores corran el riesgo de quedar fuera del Proagro Productivo, afirmó, no es culpa de ellos, dijo, “ya que han estado acudiendo a los Caders y quienes están al frente de estos les comunican que no es posible registrarlos ya que el sistema no les permite realizar los cambios que se requieren”.

Estos son, entre otros, el cambio de propietarios, de cultivos y de cuentas bancarias al momento de querer ingresarlos al sistema.

DEMANDAN AYUDA

Es por eso, dijo Salinas Sánchez ante el titular de la jefatura de Distrito, del Consejo Distrital y los representantes de la Sagarpa ahí presentes, “que solicitamos su intervención para que a su vez, gestione ante la Dirección de Padrones de la Secretaría de Agricultura, que a la mayor brevedad posible se realicen las correcciones correspondientes al sistema y que se permita a los productores iniciar su registro”.

De igual forma, planteó que ante el lento proceso que se lleva de registros en este programa, se les autorice una prórroga y que las ventanillas de los Caders permanezcan abiertas a la recepción de solicitudes hasta el próximo 31 de julio, además de que se permita validar solicitudes para el pago del Proagro.