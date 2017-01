Solicitan al dueño de Jaguares vender el equipo

En conferencia de prensa, el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla , dijo que el 30 de enero es el último día que tienen los Jaguares de Chiapas para cubrir con adeudos con los jugadores que falten.



También, manifestó que se le pidió a Carlos López Chargoy que se deshaga del equipo.



"Básicamente ya se le solicitó a Carlos Hugo López Chargoy que debe vender a Chiapas y la fecha límite es la siguiente temporada", indicó el directivo.



De acuerdo a Bonilla, Chiapas no incumplió el ultimátum para cubrir sus adeudos, específicamente con Egidio Arévalo, toda vez que el jugador fue quien aceptó pagos diferidos de la directiva



En conferencia en las nuevas oficinas del FMF, Bonilla explicó que en el periodo de agosto-diciembre de 2016 fueron presentadas 129 controversias de jugadores y miembros del cuerpo técnico de Jaguares por retraso en los pagos.Tras la intervención de la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias, se cubrieron 127 adeudos antes del inicio del Clausura 2017, excepto el de Arévalo y el de un jugador cuyo nombre no se reveló.



Sin embargo, Jaguares pudo iniciar su participación en el presente torneo porque la Liga debe respetar la decisión de la parte afectada, indicó Bonilla.



"En fecha 13 de diciembre de 2016 (Arévalo) aceptó se le pagara en dos partes, la primera el 30 de diciembre de 2016 y la segunda el 30 de enero de 2017. La primera fue liquidada en el trámite administrativo interno de la Federación y el siguiente está programado para el 30 de enero, según acuerdo de las partes", comentó el presidente de la Liga MX.



"Lo único que nosotros no podemos hacer es ir en contra de las partes, si las partes acuerdan equis situación, nuestra única obligación es vigilar que se cumpla. (Los equipos pueden acordar pagos diferidos) si y sólo si la contraparte, sea jugador, técnico, otro club, Federación, Liga u organismo internacional, están de acuerdo en aceptarlo. Si no lo aceptan, no procede, no hay tal acuerdo, no hay tal resolución".



Asimismo, Bonilla justificó que si Arévalo recibió su primer pago ayer 17 de enero, fue por el trámite a seguir.



Explicó que el club deposita en la Federación y ésta lo transfiere al jugador tras el papeleo correspondiente.



"Se cumplió en los términos establecidos en el reglamento y derivado de los procesos internos de la Federación, se cubrió al jugador el depósito hecho para tal efecto. Hay tiempos establecidos en los procesos internos de Federación que también se tienen que cumplir", dijo.



Según Bonilla, el otro jugador que llegó a un acuerdo con la directiva aceptó recibir su pago pendiente antes del 24 de febrero.