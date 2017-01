Solicita cooperación para hacerse examen

Angélica Medrano Jiménez, de 34 años, necesita urgentemente realizar una endoscopía pero no cuenta con el dinero necesario para poderla pagar, debido a que es una persona de escasos recursos.

Señaló que el examen médico le cuesta más de 10 mil pesos, los cuales no tiene y no ha logrado juntar para practicárselo, porque no se encuentra trabajando actualmente por la enfermedad que padece.

“Necesito hacerme una endoscopía porque tengo piedras en la vesícula y una piedra se fue al conducto y necesitan extraerlo”, expresó Angélica Medrano Jiménez

Manifestó que desde hace siete meses aproximadamente está batallando con este padecimiento, debido a que cada tercer día es internada en el hospital, por los fuertes dolores que le provocan las piedras en la vesícula.

Los interesados en apoyarla pueden dirigirse a su domicilio en la calle Artículo 123 de la colonia Primero de Mayo o comunicarse con ella al número telefónico 899-341-89-34.